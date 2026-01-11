橋科聯外道爭議 地方不同聲音

高雄新市鎮橋頭科學園區「1-1聯外道路」爭議案難解，橋南里長蘇道明說，環團主張開闢案保留橋頭糖廠與森林，將阻礙地方發展；環團則指出，開發案繞過綠地，採環繞周邊經武路、清豐六路等途徑，既能維護環境也能促進周邊生活機能提升；由於目前仍為草案，國土署重視地方不同意見，不排除日後再開公聽會，確保開闢計畫取得共識。

近年中央看重南部科技產業布局，橋頭科學園區成為高雄市重要科技產業基地之一，但園區周邊道路開發案卻陷入僵局，尤其是草案提及的1-1聯外道路，依現行規畫將破壞百頃森林與百年橋頭糖廠，日前環團提出替代方案，卻有地方里長持反對意見，並準備集結橋頭區17位里長出面表態，訴說心聲。

蘇道明表示，他在橋頭區土生土長，對於地方環境再熟悉不過，近年中央看見橋頭區潛力，有意發展成科技重鎮，並投入龐大資源，他與居民們都非常期待；而地方長期飽受尖峰時段塞車困擾，也很希望透過開闢新道路解決；他認為，目前草案規畫的1-1聯外道路，能有效解決塞車，帶動周邊發展，希望環團理解居民們心聲。

搶救橋頭糖廠百頃森林發起人莊傑任則表示，他與里長的出發點相同，希望橋頭區能發展成具產業競爭力的城市，認為開發案應解決交通層面困境，並兼顧生態保育。這段時間他與專家一起評估，日前才提出「新1-1聯外道路」方案，不僅花費預算較少，還能銜接三鐵共構的捷運青埔站，也不失為一項兼顧交通需求與環境保護的替代方案。

由於地方出現不同聲音，近日當地民代正積極協調中，臉書社團「我是橋頭人」也有不少居民討論熱烈，但難以取得共識，橋頭區17名里長有意公開與環團溝通，環團也回應願意再協調，只是時間有待協商。

國土署則指出，目前此案未定，還有商討與研究空間，而地方有不同意見，中央也相當重視，為了確保開闢計畫能取得地方共識，不排除日後再開公聽會，邀請各方代表提出想法，再研擬計畫可行性。