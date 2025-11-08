橋科道路開發 恐衝擊橋糖觀光

橋頭新市鎮第三期計畫，將開闢60米寬1-1號道路，民間團體擔憂橋頭糖廠園區會被一分為二，恐讓五分車成絕響，大幅減少園區觀光休憩價值。（任義宇攝）

高雄市橋頭區新市鎮第三期開發預計開闢60米道路連接台一線，但現行道路規畫將從橋頭糖廠園區中間經過，民間團體擔憂會切斷橋糖極具特色的五分車路線，也斬斷糖廠與宿舍區的連結，且新市鎮開發恐毀百頃森林，也可能增加典寶溪洪水沖入民宅的機率，呼籲開發應考量地方文史與防洪特性。對此，國土署回應，該案進入都市計畫審議階段，後續會蒐集民眾意見並規畫調整。

森林城市協會8日於橋頭區興糖國小舉辦「搶救橋頭糖廠百頃森林，新市鎮三期願景」座談會，森林城市協會理事長莊傑任指出，1902年設立的橋頭糖廠已成為北高雄最具代表性的文化景點，但第三期計畫將使園區被60米的1-1號道路一分為二，不僅切斷糖廠與百年宿舍群的連結，全台首條動態保存的五分車1.5公里軌道也被腰斬，恐失去其觀光價值。

此外，橋頭新市鎮第三期開發區鄰近典寶溪，該處現為150公頃的森林地，可提供約175萬噸滯洪量，對地區防洪極為重要，近年典寶溪逢大雨溢堤狀況頻繁，若失去這片林地，洪水恐直接衝擊社區民宅。

莊傑任表示，橋頭新市鎮內已有高空房率，周邊也尚有215公頃閒置土地可利用，根本沒有第三期開發的必要，加上橋科園區已規畫完善住商、聯外交通量能，新闢的國一聯絡道及1-2號道路，已可承擔7成以上園區交通量，因此1-1號道路無須以60米規模開闢，建議適度調整路線，保留糖廠園區完整性。

高雄市議員黃秋媖認為，橋頭糖廠具文化歷史價值，五分車更是地方觀光亮點，建議規畫階段應考慮繞道，保留綠地與滯洪功能。

對此，高市府都發局回應，市府理解民間對生態保育的關切，將向國土署反映居民與團體意見，促使計畫更臻完善。國土署則表示，目前橋頭新市鎮第三期計畫已進入都市計畫審議階段，後續將舉行正式說明會，廣泛蒐集民眾意見，再調整相關規畫。