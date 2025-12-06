橋聳雲天變遊樂場 許淑華帶頭玩

國6國姓交流道下方「橋聳雲天綠雕園區」新增共融遊戲場開幕，南投縣長許淑華（左二）、立委馬文君（左三）等人帶頭玩。（楊靜茹攝）

南投縣政府改造國道6號國姓交流道下方的「橋聳雲天綠雕園區」，搭配周邊地景，以自然材質增設親子遊樂設施及山訓場，營造「與森林共棲」的環境，縣長許淑華6日主持遊戲場啟用典禮，她帶頭體驗攀爬網、吊橋、繩索通道等各項設施，玩得不亦樂乎，邀民眾攜家帶眷一起來挑戰。

南投縣政府6日在國姓鄉綠雕園區，舉行「橋聳雲天特色設施建構及福龜休閒農業區整體營造工程」啟用典禮，許淑華邀立委馬文君、國姓鄉長邱美玲、南投縣議會副議長潘一全等來賓剪綵，宣布分齡遊戲場開幕。

遊戲場分為「5至12歲兒童遊戲區」、「13歲以上山訓挑戰區」，許淑華帶頭玩，馬文君、邱美玲及議員們也紛紛來挑戰，玩得不亦樂乎，大呼過癮。不少遊客巧遇遊戲場開幕，爭相開箱體驗。

許淑華表示，國姓交流道有「全國最高交流道」的美名，前縣長林明溱推動橋聳雲天綠雕園區，她上任繼續建設，如今園區不僅保留原有綠雕藝術，更新增分齡遊戲場，廣泛採用自然材質與地景式設計，遊憩設施與既有地形、植栽融合，營造「與森林共棲」的環境，讓不同年齡層都能盡情體驗冒險樂趣。

邱美玲說，綠雕園區新增木棧平台、攀爬網、吊橋與繩索通道組成的立體冒險路線，挑戰性十足！不只孩子玩到不想回家，連大人都忍不住全程挑戰，根本是戶外版挑戰極限體能王，勢必是國姓親子遊新亮點，邀遊客挑戰完體能，再順遊國姓客庄，喝咖啡賞景，並採買當季水果沙糖橘、蜜棗、草莓等農特產，促進地方發展。