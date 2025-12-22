橋與公道伯之間的留白：王金平餐會的策略性模糊

[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）

王金平多年來被稱作「公道伯」，靠的不是口號，而是在人際、派系與制度縫隙裡，把衝突磨成可協調的形狀；他也曾以口述著作《橋：走近王金平》把自己定位成「搭橋的人」。 正因如此，外界才會覺得更矛盾：一個被期待最懂「和氣生財」的政治人物，卻在高雄的從政50年感恩餐會上，公開表示「沒有特別邀請」國民黨主席鄭麗文，甚至說「柯志恩才代表國民黨」。 這份「不邀請」的重點，並非只關乎禮節，更牽動南台灣兵符的歸屬。

廣告 廣告

王金平在高雄的從政50年感恩餐會上，公開表示「沒有特別邀請」國民黨主席鄭麗文。（圖／取自臉書／台灣公道伯 王金平）

近來有報導指出，鄭麗文為強化2026南部選戰布局，擬重用張顯耀，甚至傳出以副主席督導南部選情、另建南部智庫等安排，引發地方層級不同聲音。

如果南台灣的選戰指揮被導向一套「黨中央軍令系統」，而不是尊重既有地方人脈與王金平式的協調網絡，對習慣以「橋」來處理政治的人而言，難免不是滋味；也難怪餐會的「缺席」會被讀成一種訊號，而不只是行程安排。

策略性模糊 的概念強調，領導者刻意保留語意空間，讓不同受眾各自讀到可接受的版本，以維持表面一致、延後正面衝突、並換取談判與調整的時間。在高度競爭的政黨政治裡，模糊不是怯懦，而是一種 #管理多元與權力分配的工具：它不把門關死，也不把話說滿，卻能讓對手與盟友同時感受到壓力與退路。

王金平那句「沒有特別邀請」，正是典型的 策略性模糊：他沒有說「拒絕」或「刻意排除」，於是仍保留日後補救的空間；但他又讓「主席沒來」成為公共議題，使訊號完成投放。

更關鍵的是，「柯志恩才代表國民黨」。這句話把「代表權」從職務階層改寫成「戰場責任」，把話語主權從黨中央移回高雄地方盤：誰能承擔勝負、誰能完成整合，誰就先被承認為「代表」。

同一套模糊語法，也同時對兩邊發出不同訊號。

對地方而言，這是安撫：高雄的盤仍以地方關係與在地組織為核心，黨中央不應以空降指揮取代既有網絡；對黨中央而言，這是施壓：若要談整合，就必須拿出尊重地方、並能承擔協調成本的方案，而不是只靠任命來「接管」。 策略性模糊的厲害之處，就在於一句話同時容納「你我仍可合作」與「我不會無條件讓渡」兩種意涵。

然而，模糊能買到時間，也會累積代價。

如果國民黨主席鄭麗文確實以張顯耀為南部戰略樞紐，地方反彈或疑慮就可能擴大；而王金平的公開留白，可能會讓外界把「權力路由」的爭奪放大成「黨內不合」。畢竟，在2026南台灣這種艱困戰區，團結都未必贏，不團結幾乎必輸；模糊若未在關鍵時刻轉為清晰的分工，便可能從「留白」滑向「裂縫」。

因此，王金平餐會最值得被看見的，不是誰坐在哪一桌，而是「橋」的方向正在被重畫。王金平用策略性模糊守住自己的角色：他仍是橋，但橋不必然通往黨中央指定的路線；他仍講協調，但協調不等於把兵權交出去。

對國民黨而言，真正的考題不在於補不補邀請，而在於能否把「黨中央的軍令效率」與「地方派系的動員現實」接成同一條路；否則，再多的橋，也可能因為各走各的而成為斷橋。

王金平在高雄的從政50年感恩餐會上，公開表示「沒有特別邀請」國民黨主席鄭麗文，此舉或牽動藍營南台灣兵符的歸屬。（圖／取自臉書／杜聖聰）

更多FTNN新聞網報導

弱傳播時代的公共檢驗

助理費制度再掀討論 投書揭現行法規早已不合時宜：不能讓老舊制度綁住民代服務能量

竹科紅利變教育黑洞：新竹孩子正在擠向同一扇窄門

