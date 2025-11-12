（圖／高雄市府工務局公園處）





位於高雄市橋頭區仕豐南路與仕豐路成功巷交會處的「公兒10公園兼兒童遊戲場」已於10月正式完工開放，面積約0.18公頃，打造出結合自然綠意與共融遊戲的精緻場域，讓鄰里居民多一處溫馨互動的公共空間！工務局公園處指出，公園以「共融式公園」為設計理念，充分利用現有平坦地形與社區環境特色，規劃出適合各年齡層的休閒空間。

（圖／高雄市府工務局公園處）

公園處表示，中心遊戲塔採家屋造型，搭配大小滑梯，並結合高低跳樁的平衡訓練與共融鞦韆，讓孩子能盡情探索、跑跳，鄰側更設置休憩棚架與成人體健設施，打造親子同樂的小而美場域。除遊戲設施，公園更強調綠意與舒適感，園區最大化綠地，整合環型散步道、亭棚休憩區，並在遊憩設施間隙遍植林木，營造自然遮蔭，讓市民能在樹林間享受悠閒時光，不論是散步、運動，或陪伴孩子遊玩，成為親子休憩最佳選擇。

廣告 廣告

（圖／高雄市府工務局公園處）

公園地理位置優越，位於橋頭區南緣，鄰近仕隆國小與捷運橋頭糖廠站，周邊更有橋頭科學園區及新市鎮開發，未來將成為社區居民的生活延伸與休閒核心。公園處亦表示，這座公園不僅是休憩場所，更象徵橋頭區生活品質的提升，期望能為居民帶來更多互動與幸福感。

更多新聞推薦

● 橋頭仕豐新亮點 公兒10公園成親子休憩新選擇