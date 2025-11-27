橋頭再生水廠奪金安獎 全國首座再生水工程獲肯定

高雄市政府推動的「橋頭再生水廠興建移轉營運案」在勞動部「第19屆優良工程金安獎」中榮獲114年民間工程組優等，成為全國首座獲得金安獎肯定的再生水建設。此獎項不僅彰顯工程團隊的專業與管理成效，也為高雄打造永續、安全宜居城市奠定重要里程碑。

↑圖說：「橋頭再生水廠興建移轉營運案」榮獲本屆114年民間工程組優等，為全國首座再生水案榮獲金安獎。（圖片來源：高雄市水利局提供）

橋頭再生水廠工程內容包含新建再生水廠、既有污水廠擴建與取水設施等，工程從設計、施工到後續營運移轉，全程強化職安措施並導入多項創新科技。團隊推行優於法定標準的健康檢查項目與頻率，並在現場部署熱害主動示警系統、遮陽與通風休息區，全方位守護工地人員健康。

↑圖說：智慧辨識門禁系統結FOAI技術即時掌握進出紀錄，強化現場控管與人員識別，有效提升安全防護（圖片來源：高雄市水利局提供）

為提升工程現場安全，案場導入多項智慧管理科技，包括智慧門禁結合 FOAI 技術即時掌握人員動態，加強出入控管；以建築資訊模型（BIM）結合擴增實境（AR）進行虛實整合，協助即時辨識潛在風險、提高巡查效率；並全面導入 ISO45001:2018 職業安全衛生管理系統，搭配完善的安衛設施與緊急演練，落實每日安全巡檢，確保各工程環節遵守最高安全標準。

↑圖說：橋頭再生水廠全面導入ISO45001:2018臺灣職業安全衛生管理系統，規劃完善安全衛生管理制度。（圖片來源：高雄市水利局提供）

市府水利局表示，本次獲獎是對本案承攬團隊在職業安全上的專業投入的最佳肯定，並感謝橋頭水務股份有限公司、欣達環工、亞新工程與萬銘工程科技等單位的共同努力。未來將持續深化職安管理，打造高效率、安全零缺失的施工環境，推動城市永續發展。

