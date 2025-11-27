橋頭再生水廠奪金安獎 打造全國首座示範工程

由勞動部舉辦的「第19屆優良工程金安獎頒獎典禮」26日熱鬧登場，高市府主辦「橋頭再生水廠興建移轉營運案」榮獲民間工程組優等獎，成為全國首座再生水案金安獎。（高市府水利局提供／洪浩軒高雄傳真）

由勞動部舉辦的「第19屆優良工程金安獎頒獎典禮」26日熱鬧登場，高市府主辦「橋頭再生水廠興建移轉營運案」榮獲民間工程組優等獎，成為全國首座再生水案金安獎，水利局表示，獲獎不僅是對該工程的肯定，更是高雄邁向永續發展與安全宜居城市的重要基石。

水利局表示，「橋頭再生水廠興建移轉營運案」主要工項包括新建再生水廠、既有汙水廠擴建及取水設施等，從工程設計、施工至後續營運移轉，全面落實安全衛生管理並導入創新科技。且積極推行優於法定標準的健康檢查頻率與多元項目，現場針對熱害風險發布主動示警功能，並設置通風遮陽休息區，全力守護工作者的健康與安全。

另外，此案也採用多項科技職安措施，如智慧辨識門禁系統結FOAI技術即時掌握進出紀錄，強化現場控管與人員識別，有效提升安全防護；利用建築資訊模型（BIM）結合擴充實境（AR）呈現施工現場的虛實整合，可即時預警潛在風險，提升巡查與應變效率；全面導入ISO45001：2018台灣職業安全衛生管理系統，規畫完善安全衛生管理制度，搭配安衛防護設施與緊急應變演練，落實每日安全巡環，確保承攬商嚴守安全紀律，打造高效率且安全的工作環境。

