橋頭地檢破獲跨國「藝術燈夾毒」走私 攔截近20公斤海洛因

橋頭地檢破獲跨國「藝術燈夾毒」走私 攔截近20公斤海洛因
記者陸瓊娟／高雄報導
橋頭地檢10月間破獲跨國「藝術燈夾毒」走私案攔截近20公斤海洛因，價值超過新臺幣2億元，11月4日逮捕2名被告經訊問後均聲押獲准，近日依法提起公訴，橋頭地檢署於2日臺灣高等檢察署「第13波安居緝毒專案記者會」中，因破獲該案受行政院卓榮泰院長公開表揚。
橋頭地檢署於10 月初接獲情資，指稱將有跨國運毒集團自越南寄送第一級毒品海洛因來臺，檢察長張春暉極為重視，立即指派主任檢察官施家榮、檢察官李侃穎與刑事警察局國際刑警科、臺北市政府警察局刑事警察大隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊、嘉義縣警察局民雄分局、高雄市政府警察局鹽埕分局、前鎮分局、保安警察第三總隊第一大隊、鐵路警察局臺中分局、財政部關務署臺北關共組專案小組全力偵辦，專案小組從越南、寮國近期破獲的多件海洛因走私案件中掌握重要線索，研判可能有跨國集團以申報「藝術燈」為掩飾，夾藏毒品運往越南與臺灣。專案小組於10月23日鎖定自越南寄抵臺灣的異常包裹，共發現7件可疑包裹及13組藝術燈，經拆驗包裹，於藝術燈底座內查獲以高度隱匿方式夾藏的海洛因，每組底座可放置四塊毒磚，共查扣「雙獅地球牌」海洛因磚52塊，總重19.875公斤，黑市價值超過新臺幣2億元，成功攔截大量毒品入境。
專案小組追查國內收貨端，於11月4日逮捕取貨之2名被告，經檢察官聲請法院羈押，並經法院裁定2名被告均羈押禁見，檢察官偵查終結依法提起公訴。
該案同步透過跨國合作擴大查緝成果，並與越南、寮國警方進行情資交換合作，因而由越南、寮國警方在越南寄貨端成功逮捕3名犯嫌、查扣海洛因107公斤，共同瓦解跨國運輸毒品鏈，顯示各國執法機關共同打擊毒品犯罪的高度效能。
其他人也在看
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 32
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 143
為32元電鍋清潔隊員遭判刑 藍委要提案修法了
[Newtalk新聞] 台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋轉贈給拾荒婦人，遭檢方依貪污罪起訴。士林地方法院審理後，今（2日）判處黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，全案可上訴。使得該案再次引發輿論爭議。國民黨立委蘇清泉則透露，國民黨立委翁曉玲已為此案提案修《貪汙治罪條例》， 要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法。 起訴書指出，黃姓清潔隊員去年7月26日晚間6時42分許，將隨車時所收運的大同電鍋（價值新台幣32.56元）放到自己的小貨車上，帶回家中，在確認電鍋可使用後，翌日，將電鍋帶到新北市新莊區忠誠街、中泰街一帶，贈送給一名真實姓名、年籍均不詳的婦人。黃姓清潔隊員後來向法務部廉政署北部地區調查組廉政官自首，士林地檢署今年6月間依貪污治罪條例起訴。 蘇清泉則諷刺，比照近日曝光最大宗詐騙案「太子集團」在台涉詐金額45億元，25名嫌犯有20人交保，交保金額僅5萬元至100萬元，這名清潔隊員的好心，反受司法不可承受之重，其不公待遇簡直令人髮指。 蘇清泉透露，翁曉玲為此提案修《貪汙治罪條例》，要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法，他十分認同，收新頭殼 ・ 1 天前 ・ 89
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝
南部中心／民視新聞綜合報導一名詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗遭開16槍死亡，警方調閱數百支監視器，查出槍手是來自新北市的楊云豪，據了解他本身前科累累，也曾當過車手，但他槍殺羅男後，在共犯接應下，已偷渡出境，目前全案無法偵審，檢方在上月28日發布殺人通緝。楊云豪在8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開。（圖／民視新聞）51歲的詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗，在高雄左營文學路，被埋伏槍手連開16槍，案發至今超過三個月，槍手仍在逃，檢警調閱上百隻監視器，研判槍手已偷渡出海。槍手就是照片上的這位，27歲的楊云豪，平時出沒新北市三重、土城一帶，前科累累的他曾犯下多起毀損、妨害自由、毒品、詐欺、傷害等罪，也當過詐欺車手，所涉案件均非重罪，不料這回卻成了重案槍手。被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密。（圖／民視新聞）被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密，8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開，又逃到桃園藏匿，但警方到新竹攻堅撲空，後來楊在共犯協助下逃往屏東，後來從東港搭小琉球籍漁船成功偷渡出海。非當事律師李茂增：「只要證據夠的話，聲源：非當事律師李茂增，檢察官當然可以依法起訴，人是已經確定的，所以檢方應該會發布通緝，聲源：非當事律師李茂增，一入境就予以逮捕，法院審判就不一樣，法院尤其是一審，一定要被告到場。」楊云豪犯案過程到到逃亡路線，疑似早有規劃，如今偷渡出境，無法讓全案偵審，橋頭地檢已在11月28號發布殺人通緝，全面追捕。原文出處：左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝 更多民視新聞報導高雄槍擊案! 通緝犯遭"行刑式"連開16槍 嫌犯燒汽車滅證畫面曝光！遛狗男遭連開16槍斃命 陳其邁：速將涉案人繩之以法高雄槍擊案狂轟16槍 警逮車主.接應共犯 槍手仍在逃民視影音 ・ 23 小時前 ・ 10
台積內鬼案 東京威力科創 遭求刑1.2億罰金
喧騰一時的台積電內鬼案，前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平3人涉嫌竊取台積電2奈米先進製程機密遭起訴後，智慧財產及商業法院裁定3人延押2月後，台灣高檢署智財分署認定，陳力銘任職的日商東京威力科創公司涉犯《營業祕密法》、《國家安全法》等法人刑責共4罪，2日向智商法院追加起訴東京威力科創，4罪各求處罰金4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，請求定應執行刑新台幣1億2000萬元。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 13
香港宏福苑大火：死亡數增至156人，10名為外傭，成立「獨立委員會」進行調查，民間記者會取消
宏福苑共有235名外傭，其中10位喪生，3人受傷，30人失蹤。每名遇難外傭家屬可獲約80萬港元補償；受傷者可獲5萬至10萬元補助。BBC NEWS 中文 ・ 17 小時前 ・ 44
太子集團傳員工申請失業補助 勞長洪申翰回應了：若涉違法就無法請領
日前傳出太子詐騙集團台灣成立公司倒閉，但員工卻向北市勞動局申請失業補助。對此，勞動部長洪申翰今（3）日表示，若經查證有違法行為，違反法律禁止規定或公序良俗，契約均屬屬無效，無法請領社會保險給付。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 14
台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導太可怕！今（2025）年國慶日（10月10日）當天，一名29歲陳姓男子持槍闖進台中西屯區一間游泳學校，並跳下游泳池對教練及2名孩童扣下扳機並拉動滑套恐嚇，幸好不明原因槍枝未擊發。警方獲報到場後，發現陳男情緒激動，甚至還用槍把一名蔡姓女子的轎車前擋風玻璃打碎，因此立即上前制止並逮捕，沒想到他卻辯稱，自己因為一口氣喝完20包毒品咖啡包，「無法控制身體」；後續除了會分析該槍枝是否具有殺傷力之外，也會把陳依法移送台中地方檢察署偵辦。據了解，陳男10月10日傍晚闖進西屯區光明路一間游泳學校，並拿出已填裝子彈的手槍跑到辦公區域，黃姓主管見狀趕緊走避；不料，陳接著卻將目標轉往正在游泳池教學的葉姓教練，以及2名學童，一對7歲和6歲的兄妹，陳男不但拉動滑套恐嚇，還朝著葉男和女童瞄準後扣扳機，幸好不明原因槍枝未擊發，沒有釀成憾事。警方在陳男身上查扣槍枝及子彈。（圖／民視新聞翻攝）台中市第六警分局表示，員警在接獲報案後，也立即到場制止陳男，沒想到他卻情緒激動，甚至拿槍將停車場內一名蔡女的轎車前擋風玻璃砸碎，導致車上的蔡姓母女飽受驚嚇；眼見陳行為脫序，警方也立即上前將其壓制並逮捕，隨後在他身上搜出43包毒品咖啡包（西洋鬼頭圖案，毛重183.5公克）、15包毒品咖啡包（賽車圖案，毛重60.8公克）、4包毒品咖啡包殘渣袋（西洋鬼頭圖案）、1支改造手槍（含1個彈匣）及26發子彈。警方在陳男身上查扣大量毒品。（圖／民視新聞翻攝）陳男砸碎轎車擋風玻璃。（圖／民視新聞翻攝）陳男遭逮後辯稱，自己因為「一次喝完20包毒品咖啡包」，意識不清醒，也無法控制身體，才會持槍闖入游泳學校，並否認有殺人與恐嚇的意圖。警方壓制陳男。（圖／民視新聞翻攝）此外，警方更在陳男住家扣得毒品咖啡包4包（賽車圖案，總毛重17.0公克）、毒品咖啡包殘渣袋7個（西洋鬼頭圖案）、愷他命1包（毛重2.0公克）、iPhone16手機1支、子彈17顆及空彈殼1顆。警方在陳男家中搜出大量毒品。（圖／民視新聞翻攝）警方除了將陳男當時所持槍枝送鑑，以分析是否具殺傷力之外，也依法將他移送台中地方檢察署偵辦。檢方則認為，陳男涉犯對未滿7歲之人殺人未遂、槍砲、毒品（另案偵辦）等罪，近日偵結將他提起公訴。台中第六警分局強調，對於任何危害公共安全行為，警方絕不寬貸，將持續加強治安掃蕩與查緝作為，以維護市民安全與社會秩序。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／嚇壞！台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機 更多民視新聞報導汐止男吸完「喪屍煙彈」雨中上路 左轉闖紅燈撞死騎士遭起訴支持賴清德赴立院國情報告 王世堅：一問一答對總統不公平少女玩「猜拳脫衣」輸到全裸！遭2男輪流侵犯下場曝民視影音 ・ 2 小時前 ・ 7
香港大火奪151命！鄭秀文拍戲空檔衝祈禱會
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑在上個月26日發生嚴重火災，至今已造成151人死亡、79人受傷、超過30人失蹤，還有1名消防人員殉職，讓全港陷入濃濃的哀傷。而今（2）日，香港歌手鄭秀文在Fac...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 2
台越寮警方聯手！攔截「雙獅地球牌海洛因」藏藝術燈座 市價破2億
高檢署第13波安居緝毒專案成果斐然，查獲多起重大毒品案件！其中最引人矚目的是，台灣、越南及寮國警方聯手攔截市價超過新台幣2億元的「雙獅地球牌海洛因」逾19公斤。專案小組更在台中首度查獲本土種植的罌粟花園，及從中國進口的依託咪脂原料。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
香港宏福苑大火156死恐求償無門 工程顧問公司爆停業
香港大埔宏福苑大火持續釀出慘重傷亡，截至 12 月 2 日清晨，官方確認死亡人數已升至 156 人，另有 30 名居民仍下落不明，29 具遺體尚待進一步辨識。廉政公署日前以工程涉及貪污疑慮為由，拘捕 7 名男子與 1 名女子，其中包括鴻毅公司的兩名董事及多名工程職員。不過傳出該公司突然停業，罹難者家屬未來恐怕求償無門！三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 2
監獄變網咖？英國獄警窩牢房陪囚犯嗨玩《FIFA》，影片外流惹怒司法部
英國監獄最近爆發相當嚴重的違紀醜聞，短影片平台 TikTok 上瘋傳一部影片，一名身穿制服的獄警竟然窩在牢房內，和囚犯並肩遊玩足球遊戲《FIFA》。畫面中該名獄警全神貫注於遊戲螢幕，身後甚至還有另一名同事站著觀戰，狹小的牢房內更擠進了多達 3 名囚犯圍觀。而該影片明顯是囚犯用屬於違禁品的手機非法拍攝並上傳，還配上文字「他試圖逃跑」（He try run）當作標題，引起眾人批評監獄形同虛設。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
高雄大樹食品加工廠大火! 移工"全身遭燻黑"
南部中心／陳家祥、莊舒婷 高雄市報導高雄大樹區一間豆腐食品加工廠，昨天晚間發生了火警，當時一名外籍移工，原本正在切割鐵片，不過就在他休息去用餐時，突然起火燃燒，火勢一發不可收拾，也導致在場的一名移工遭燻黑，所幸沒有人員傷亡。消防人員到場救火，發現鐵皮一樓已經燃燒。（圖／翻攝畫面）現場人員說，叫他們報警，叫他們報案就對了啦，我已經，我報了我報了，太誇張。熊熊大火不斷往天空竄，周邊瀰漫大量濃煙，現場人員試圖用水滅火，但火勢依舊猛烈。消防人員獲報後，出動14車37人到場搶救，當時一名移工原本正在進行鐵片的切割工作，不過就在他稍作休息去用餐時，突然就發生火災，差點慘遭火吻的移工，整個人似乎已經被薰的黑黑的。工廠外籍移工vs.現場人員vs.記者說，他是印尼，他是印尼，本來就黑了，是是是是，哈哈哈，我看他很開心，所以他有救，有發現火，對，發現，然後呢他說，然後他有打電話給我們老闆了。燃燒過後鐵皮屋已經被燒得焦黑，現場一片狼藉。（圖／翻攝畫面）不論是被煙燻黑、工作弄黑的，還是本來就比較黑一點，好險人沒有受傷，還能苦中作樂，消防人員將火勢撲滅後，仍持續灑水降溫，不過工廠已經被燒得面目全非，事發地點就在高雄大樹區瓦厝街的豆腐食品加工廠，2日晚間約7點，初步了解是一樓鐵皮建築物燃燒水洗塑膠塔。高市消防四大隊二中隊副中隊長曾健彰：「現場工廠的移工在切割鐵片的時候，遺留下的鐵屑火花不慎引燃後方洗水塔塑膠件，抵達現場的時候火勢就燃燒。」整起火勢約20分鐘後撲滅，沒有人員受傷受困，只是這一燒，業者的損失恐怕難以估計。原文出處：高雄食品加工廠驚傳火警 烈焰直竄 移工救火「全身遭燻黑」 更多民視新聞報導高雄也將擁有大巨蛋？陳其邁提出「這構想」 邱議瑩：和我主張一致香港宏福苑火災揭高樓防火漏洞 專家籲導入遠端監控系統白紙革命三週年! 港府災後大力維穩 拘捕異議人士民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
國道逆向追逐還襲警! 行糾男暴走"持榔頭猛砸車"
社會中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導來看昨晚發生在國道1號"五汐高架道"北向26.1公里環北路段這驚魂畫面，在國道上被追尾已經夠倒楣，沒想到肇事男子竟然還突然暴走，不但持榔頭狂砸被撞車輛，甚至追逐、試圖攻擊車上駕駛與乘客，兩人逆向逃到交流道口才躲開。就連警察到場，男子依舊不肯罷休還襲警，導致員警多處受傷，。國道路肩，身穿黑色長褲的男子，手裡抓著一支榔頭，不斷繞著白色自小客車，用力猛砸。只見他從車頭，一路敲到車尾。沒想到這樣還不夠，他竟然還盯上車上兩人，雙方在國道上，展開逆向追逐，險象環生。整面後擋風玻璃，全部碎裂，就連前擋風玻璃，也嚴重破損，上面出現兩個巨大的蜘蛛網狀。回想起事發當下，當事人還心有餘悸。他表示，拿一支榔頭還滿長的喔，應該(跑了)有300到500公尺，反正我們都已經要下交流道了，跑到下交流道，追到警察來壓制(他)啊。國道行糾竟演變成砸車衝突。（圖／翻攝畫面）週二晚上九點多，剛從林口電廠下班的施姓男子以及坐在副駕的孫姓同事，開車行經國道一號五汐高架道26.1公里處時，被46歲的賴姓男子後方撞上。雙方原本把車停在路肩，等拖吊處理。沒想到，賴姓男子卻突然抓狂，回車上拿出一把長約60公分的榔頭，展開狂暴攻擊。雙方還在外側車道逆向追逐，跑了將近300公尺。兩人嚇到躲在交流道出口，賴姓男子沒追上，氣到衝回現場繼續砸車。國道警察趕來看到，試圖阻止，但阿激烈反抗，導致員警多處掛彩。國道第一大隊巡官謝仁發表示，喝令該名駕駛丟棄榔頭配合，男子拒不配合，並造成員警左手及左腳局部挫傷，警方依現行犯逮捕，男子因身體不適送醫，尚未製作筆錄。國道行糾竟演變成砸車衝突。（圖／翻攝畫面）事後檢測，賴姓男子沒有酒駕也沒毒駕情事，依妨害公務、傷害、毀損等現行犯逮捕移送，要為衝動的行為，付出代價。原文出處：國道逆向追逐還襲警！ 行糾男暴走「持榔頭猛砸車」畫面曝光 更多民視新聞報導大馬遊客拍車遭誤會 雙方於寧夏夜市「爆衝突」為乾爹復仇 斷天道盟大哥「黑狗」腳筋2嫌聲押禁見「私約二嫂」不是真的！高國豪太太發聲明澄清了民視影音 ・ 5 小時前 ・ 1
「醫師加班費免稅」真的來了！ 衛福部證實拍板、盼明年報稅適用
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內醫護人力流失嚴重，關鍵之一就是待遇，衛福部為止拋出「醫師加班費免稅」新政策。健保署署長陳亮妤今（2）日證實，已獲醫界及跨黨派立委高度共識，也跟財政部進行非常多的溝通，目前草案已送進衛福部，預計比照警消人員，若醫師的加班時數超過一定比例，就能減稅，希望今年年底上路，明年報稅就可以適用。 陳亮妤上午出席健保署「癌症治...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
國道追撞還持榔頭砸前車 男拒配合害警掛彩遭逮
新北市 / 綜合報導 國道一號汐止五股高架道路的環北路段，昨(2)日晚上發生行車糾紛，一名男子開車不慎追撞前方轎車，沒想到前車駕駛和朋友下車查看狀況時，男子突然情緒失控，拿起榔頭追逐，嚇得兩人急忙躲避，男子追不到人，用榔頭猛捶對方轎車，警方獲報趕到現場，喝令丟棄榔頭，但男子拒絕配合，過程中員警還受了傷，男子被依現行犯逮捕。一輛白色轎車，打著雙黃燈停在國道上，這時一名男子拿著榔頭朝車門一陣猛砸，打了後座還不夠，來到副駕的車門繼續使勁打，而車主卻只能眼睜睜，看著自己的愛車被破壞，卻無能為力，雙方究竟有什麼深仇大恨？遭砸車男子友人說：「他(砸車男子)跟我說，他這7年來一直被搞，感覺我們也是來搞他的，然後我叫他先在旁邊坐著，他說他要去拿車上的證件，後面我就從後擋風玻璃看他，我就看他拿一支榔頭。」被害車主的朋友說，明明雙方根本不認識。事情發生在2日晚上8點多，國道1號汐止五股高架道路環北路段，當時被砸車的施姓男子，下班後開車載朋友，突然遭到賴姓男子駕駛的轎車追撞，雙方將車停在路肩後就爆發衝突。遭砸車男子友人說：「(賴姓男子)追不到我，惱羞了(就)回去砸車，然後砸完車就繼續追。」賴姓男子追撞完，便抄起榔頭朝兩人作勢攻擊，雙方就在高架橋上演你追我跑，發現自己追不上後就回頭跑去砸車，砸完車後他還不善罷干休，繼續拿著榔頭追著他們。遭砸車男子友人說：「我們都已經要下交流道了，跑到下交流道，他(賴姓男子)就是追到警察來壓制，他追不到我啊，他超慢的啊。」最後兩人在環北交流道附近，躲避賴姓男子，而警方獲報到場後，喝令賴男把棍棒丟掉但他不配合，過程中還造成員警的手腳擦挫傷，警方馬上依現行犯逮捕。國道公路警察局第一大隊巡官謝仁發說：「(賴姓)男子因身體不適送醫，尚未製作筆錄，後續將依妨害公務，傷害，毀損，恐嚇等罪嫌偵辦。」明明自己先追撞前車，還惱羞拿榔頭追人又砸車，所幸被砸的車主與朋友，人平安無事，糾紛後續，還要等賴姓男子離開醫院後，再調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城、LaLaport南港...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 3
全面打擊新興毒品 安居緝毒專案破獲74座工廠
台高檢署依據行政院「新世代反毒策略行動綱領」，統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵及關務等六大緝毒系統，於今年10月7日至10月26日執行第十三波「安居緝毒專案」，全面打擊大麻、愷他命及依托咪酯等新興毒品，並徹底溯源斷根，這次總計查獲毒品嫌疑人數達1969人，查扣各級毒品達407.4公斤，破獲製毒工廠、分裝場、植栽場共74處。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
抓到了! 雲林改裝車集體闖紅燈飆車 警查獲21人21車
中部中心／蔡松霖 雲林報導上個月在雲林多處，無牌改裝車無視紅綠燈，集體飆車擾民，雲林警方發動斬車專案，第一波掃蕩行動，總計查獲21人21車，還在車上查獲毒品K他命，將不法分子通通抓起來！改裝車轟隆隆引擎聲呼嘯而過，這些車輛無視紅綠燈，集體飆車闖紅燈，深夜發出噪音，吵得附近民眾夜不成眠。11月16日凌晨，無牌改裝車在雲林多處道路集體飆車，當天晚上雲林警方接獲報案，就多達14件。警方成立斬車專案小組，12月1日發動第一波掃蕩行動。雲林警方成立斬車專案小組，凌晨出動，掃蕩改裝車。（圖／民視新聞）警方鳴笛尾隨，準備查緝改裝車，但車上駕駛不為所動，一個一個踩油門加速，跑給警方追。警方出動80名警力，兵分21路，查扣涉案改裝車21輛，還在車上查獲毒品。雲林縣警局交通大隊長詹百平：「兵分21路前往全台各地，連車帶人逮捕21名的嫌犯，以及21輛的改裝車，總共查獲3部的一個遮牌器具，更有查獲到26包的K他命毒品。」警方查獲２４包Ｋ他命（圖／民視新聞）困擾雲林居民已久的噪音改裝車，這下子全被警方一網打盡，21台通通開進雲林縣警察局，居民終於可以好好睡覺，警方用行動宣示，打擊飆車族的決心！《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：抓到了！雲林改裝車集體闖紅燈炸街 查獲21人21車起出毒品 更多民視新聞報導聲響炸街擾民！ 雲林改裝車囂張拆車牌暗夜飆速當紅燈是塑膠? 雲林改裝車"集體飆車" 無視號誌闖紅燈台中89猴飆車炸街還圍毆居民！壯男滅火器狂噴大亂鬥民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話