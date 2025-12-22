橋頭地檢署破獲私菸集團 查扣市值一億元私菸並起訴集團5成員

橋頭地檢署破獲私菸集團查扣市值一億元私菸並起訴集團5成員。（記者陸瓊娟翻攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

私菸集團金佶利 29 號張姓船長、金佶利 27 號陳姓船長、全豐滿號夏姓船長與指揮調度接應車輛之賴男及林姓貨車司機等人，於8月間，從高雄市茄萣區興達漁港走私菸品。橋頭地檢署獲報前往查緝，起出私菸120萬多包，市值約一億元，檢察官於16日偵查終結，該5名私菸集團成員涉犯輸入私菸罪嫌，將其等提起公訴，扣案私菸則聲請法院宣告沒收。

橋頭地檢署接獲私菸情資，張春暉檢察長立即指示主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣指揮海洋委員會海巡署偵防分署花蓮查緝隊、屏東縣政府警察局內埔分局積極偵辦，經深入追查，發現金佶利 29 號張姓船長、金佶利 27 號陳姓船長、全豐滿號夏姓船長與指揮調度接應車輛之賴男及林姓貨車司機等人為私菸集團成員，於8月間，由3名船長分別駕駛該3艘漁船前往公海及領海海域，接駁未經許可輸入之私菸後，於8月27日陸續駛入高雄市茄萣區興達漁港停靠卸駁。隔日凌晨，賴男指揮林姓司機駕駛貨車至現場載運走私菸品。專案小組見時機成熟，旋即會同艦隊分署第五海巡隊、嘉義查緝隊、臺南查緝隊、第 11、12 岸巡隊、桃園市政府警察局中壢分局、高雄市菸酒管理科等單位，持橋頭地方法院核發之搜索票執行搜索而當場查獲，扣得未向主管機關申報進口市價約新臺幣1億元之私菸共101萬2150包(含紙菸81萬7130包；加熱菸19萬5020 包)。

檢察官於12月16日偵查終結，認被告張姓船長等5名私菸集團成員涉犯菸酒管理法之輸入私菸罪嫌，將其等提起公訴，扣案私菸則聲請法院宣告沒收。橋頭地檢署張春暉檢察長表示，走私菸品未經我國主管機關之檢驗與審認，其製造品質低劣且成分來源不明，極可能含有過量毒素，恐對人體造成嚴重且未知的危害。此外，私菸缺乏合法明確的經銷商可供約制，消費者若購買此類菸品一旦衍生品質爭議或糾紛，將面臨求償無門、毫無保障的窘境，請民眾切勿貪圖小利而購買來路不明的私菸，以免傷身又破財。