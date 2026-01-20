橋頭地檢署跨區偵辦林宸佑引好奇 北檢曝「兩度請搜索票遭駁」原因

北檢回應為何沒有偵辦林宸佑案的原因。（資料照片／陳愷巨攝）



中天新聞主播林宸佑17日因涉共諜案遭收押，有媒體指出該案本來是台北地檢署偵辦，卻因聲請搜索的罪名不對，兩度被台北地院駁回。北檢今天（20日）回應，檢方不只用洗錢罪嫌聲請核發搜索票，另有貪污、國安法等罪，法院駁回原因是認為本案並無管轄權，調查局才報請橋頭地檢署偵辦。

橋頭地檢署17日搜索林宸佑位於北市的住處，查出他以數千元至數萬元不等之金額利誘現役及退伍軍人，要對方手持五星旗拍攝投敵影片，甚至刺探軍機狀況，另有5名現役或退役軍人也同遭羈押。

外界好奇，無論是中天或林宸佑住處都在北部，為何要由橋頭地檢署跨區偵辦，有媒體報導是因為台北地檢署之前依情節較輕的洗錢罪向法院聲請搜索票遭駁回，北檢今天回應，法務部調查局桃園市調查處去年12月報請北檢指揮，以林宸佑等人涉犯《貪污治罪條例》、《國家安全法》、《洗錢防制法》等罪名，2度向台北地院聲請搜索票，但法院認為「本案無管轄權」而未核准，調查局才報請橋頭地檢署指揮偵辦。（責任編輯：殷偵維）