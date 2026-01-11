橋頭房市急凍 買賣移轉棟數跌幅高雄市最慘

〔記者侯承旭／高雄報導〕高雄市去年房市交易冷清，受創最深的行政區是橋頭區，去年建物買賣移轉棟數不到500棟，比腰斬還要慘。根據高市府統計，橋頭區2024年的建物買賣移轉棟數達1329棟，去年只剩下494棟，一口氣掉了835棟，跌幅達62.8%，是高雄市平均跌幅的兩倍，跌幅居各行政區之冠。2022年橋頭區的建物買賣移轉棟數共908棟，隔年受到台積電在楠梓區設廠的利多激勵，在楠梓區北鄰的橋頭區建物買賣移轉棟數暴增至1519棟，增幅達67%，當時各方都看好橋頭區的發展前景，尤其大片的橋頭新市政，更被譽為下一個農十六、美術館特區，不料前年第三季央行祭出第七波信用管制，全台房市立即降溫，橋頭區更進入急凍狀態。政府對於橋頭區的投資仍在進行中，「橋頭科學園區」今年1月2日啟用，已核准26家廠商進駐，產業類型涵蓋半導體、電子零組件、智慧製造、電動車等，園區全面營運後，預估可創造約1.1萬個就業機會，年產值可望達1800億元。另國立高科實驗中學已在橋頭區正式動工，將招收1800名學生。房仲人士分析，橋頭的房市過去幾年確實過熱，最大問題是生活機能沒有跟上，隨著商業設施、公共建設逐漸進駐後，橋頭的後市仍值得期待。

