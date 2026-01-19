橋頭檢調查地下錢莊放高利貸、地下匯兌…一路追金流抓中天記者馬德…吳靜怡：檢方掌握實體金流才羈押

有關中天記者「馬德」林宸佑涉違國安法日前遭到羈押，高雄橋頭檢察署起初是在調查陳姓海陸中士因資金需求與中方人士合作、違背職務，在向上追查後才發現馬德牽涉背後人士，遂開始連月對其跟監調查，以致後續發展。對此，政治評論員吳靜怡今（19日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，有媒體報導馬德的數位金流掌握困難，其實應是數位金流尚無法完全確認，但檢方在實體金流方面已確認，因此馬德才會被羈押。

廣告 廣告

對於為何是高雄的橋頭地檢署承辦此案，吳靜怡表示，橋頭檢方這兩年辦了很多是地下錢莊的案子，有人利用錢莊進行地下匯兌，還開了金樓，並借了很多錢給「軍人」。她說，這些借錢的軍人被放高利貸，涉案的一名陳姓海陸中士手持五星旗拍投降影片就是其中之一。



吳靜怡說，是後續追查中意外發現中天記者馬德涉入，橋頭檢方的新聞稿也指出，在訊後認定馬德涉嫌提供數千元至數萬元不等的金額給現役軍人，讓他們交出軍事相關資料予中國人士。



吳靜怡提到，該名陳姓海陸中士於去年二、三月即接觸到一名稱作「吉祥」的人士，並請陳姓中士持五星旗拍攝影片，要在鏡頭裡對中國表示效忠；四月時，還有匯錢20萬至陳姓中士金融帳戶內，因金流被檢方掌握，才能藉此向下追蹤。



有關馬德，吳靜怡表示，昨天有媒體報導馬德的數位金流掌握困難，這點被非常多的網軍加以利用，但應該是馬德可能有數位金流沒辦法確認，但實體金流已經被掌握，因此才會被羈押禁見。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

更多放言報導

中天記者林宸佑涉買通軍人洩密...國防部：依國安聯防機制綜合國防部、調查局共同調查

林宸佑曾狂追問「收紅錢」議題如今被收押...郭昱晴酸「迴力鏢狠狠打回去」：有些標準法律會示範