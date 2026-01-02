橋頭科學園區啟用 估創逾萬就業、年產值1800億元

（中央社記者林巧璉高雄2日電）高雄新市鎮「橋頭科學園區」今天舉行啟用典禮，宣告園區開發由規劃階段轉入實質建設。待園區全面營運後，預估可創造約1萬1000個就業機會，年產值可望達新台幣1800億元。

高雄市政府經發局表示，橋科啟用典禮今天在內政部長劉世芳、高雄市副市長李懷仁、南部科學園區管理局長鄭秀絨等人見證下，成為迎接2026年第一個啟用的園區，期許成為「龍頭科學園區」。

劉世芳致詞表示，園區數年前仍為農業景觀，如今已轉型為高科技產業基地，期間在環評、排水及聯外交通等面向均面臨高度挑戰，所幸在中央與地方團隊通力合作及地方里長協助下，逐一克服瓶頸。未來橋頭科學園區將串聯南部半導體「S廊帶」，成為帶動高科技產業發展的重要核心。

李懷仁表示，橋頭科學園區聚焦半導體、航太及智慧醫療等關鍵產業，定位為南部半導體「S廊帶」的重要核心節點，向北串聯路竹科學園區、向南連結楠梓半導體產業聚落，形塑具規模與外溢效應的高科技產業鏈。

李懷仁說，目前園區已核准26家廠商進駐，產業類型涵蓋半導體、電子零組件、智慧製造、電動車及相關創新應用。園區全面營運後，預估可創造約1萬1000個就業機會，年產值可望達1800億元，將成為高雄城市轉型與產業升級的重要引擎。

鄭秀絨表示，橋頭科學園區推動過程中歷經環評、土地協調及泥火山等多項挑戰，感謝內政部在艱困條件下如期完成相關工程，也感謝高雄市政府各局處及地方鄉親的全力支持。園區正式啟用不僅是南部科技產業布局的重要里程碑，更展現中央與地方攜手推動國家產業政策的具體成果。

經發局指出，橋頭科學園區在完成整體規劃與環境影響評估等法定程序後，已進入公共設施施工及廠商進駐建廠階段，象徵園區開發由規劃階段轉入實質建設，並朝產業營運條件逐步到位邁進。（編輯：黃名璽）1150102