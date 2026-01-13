橋頭科學園區首家企業廠房正式落成 華騰國際科技領航進駐

全球記憶體專業製造商華騰國際科技，於一百一十二年啟動高雄橋頭科學園區新廠建設，今天一月十三日新廠正式落成啟用，成為橋科園區首家完成廠房建置並啟用的企業，象徵園區發展邁入實質營運新階段。（經發局提供）

全球記憶體專業製造商華騰國際科技，於一百一十二年啟動高雄橋頭科學園區新廠建設，今天一月十三日新廠正式落成啟用，成為橋科園區首家完成廠房建置並啟用的企業，象徵園區發展邁入實質營運新階段。

啟用典禮由華騰國際科技董事長謝鐵琴主持，國科會南部科學園區管理局長鄭秀絨、高雄市長陳其邁及市議員黃香菽等各界貴賓蒞臨致賀，共同揭開華騰國際科技擴張南臺灣事業版圖嶄新一頁。

高雄市長陳其邁表示，今天見證華騰科技動土，內心充滿感動，特別感謝華騰科技謝董事長長期深耕，不僅創造大量就業機會，更成為高雄產業發展的標竿。從信驊科技到台積電的進駐，事實證明投資高雄是信心的選擇。

當年將橋頭科學園區的開發時程從六年壓縮至三年，就是為了在AI浪潮中搶占先機。如果當初沒有在科學園區超前部署水、電、土地與交通建設，高雄無法在今日迅速到位，這要感謝中央各部會、南科管理局的積極協助。

陳其邁說明，能看到這麼多企業選擇投資高雄、深耕高雄，欣見高雄已進入產業實質轉型的衝刺階段，聚焦高附加價值產業，全力朝向全球最具價值的半導體聚落邁進。政府與產業緊密合作，城市才能壯大，市府將與企業攜手，讓全民共享產業成長的豐碩成果。

華騰國際科技董事長謝鐵琴表示，這座新廠不只是為了回應市場需求，更是厚植三十年經驗、落實長期願景的承諾。華騰將深厚的製造底蘊結合AI自動化系統與綠能永續技術，打造出最先進的記憶體生產基地。

謝鐵琴說明，受惠於二0二五年AI與雲端應用的強勁需求，華騰出貨量已創歷史新高，展望二0二六年，朝向更高創新強度與更深技術價值的目標邁進，將持續深耕網通、車用市場，並積極布局 AR/XR、無人機及邊緣 AI 等高技術價值領域，這座工廠是華騰追求持續創新與穩健成長的關鍵基石。 國科會南科管理局長鄭秀絨指出，很榮幸見證華騰國際成為橋頭科學園區首家正式啟用的廠商，首先感謝陳其邁市長於行政院任職時的前瞻規劃。中央為完善園區交通，投入逾百億元經費，雖興建初期曾面臨水電與路燈不足等挑戰，但在中央與市府緊盯進度下已逐一克服，現接駁系統也已順利銜接。

感謝謝鐵琴董事長在園區初期即展現精準眼光、率先進駐，華騰去年營收再創新高，目前訂單已全數滿載，技術實力領先市場。對此，已誠摯邀請華騰在園區剩餘土地規劃二廠並設立研發中心，持續擴大規模，有信心華騰業績將續創新高，期待橋科在重要里程碑之際，能持續與優質標竿企業攜手深耕，帶動南台灣產業成長。

高市府經發局長廖泰翔說明，華騰國際科技在記憶體模組領域深耕逾三十年，是全球工業與嵌入式應用的重要合作夥伴。本次選擇進駐橋頭科學園區設立新廠，聚焦智慧製造與工業級記憶體模組，產品廣泛應用於5G、車用、邊緣運算及智慧製造等關鍵產業，不僅有助於提升高雄在半導體後段與模組整合的產業實力，也將帶動相關供應鏈進駐與工程技術人才聚集，創造更多高品質就業機會。

該新廠以「傳承與創新」為設計理念，導入自動化生產線與AI工具，並整合綠能、節能與永續技術，實踐低碳製造目標。市府透過投資高雄事務所，採專人專案方式協助企業落地發展，與產業站在同一陣線，提供最即時、最完整的投資服務，讓投資高雄不只是選擇，更是成就卓越與擴張版圖的最佳起點。