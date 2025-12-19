橋頭糖廠開發兼顧經濟與環保 黃秋媖邀學者專家協商凝聚共識

橋頭糖廠擁有百年歷史的文化與生態資產，如何在新市鎮第三期開發計畫中兼顧各方權益並盡可能完整保留，成為焦點。高雄市議會今(19)日舉辦「守護橋頭糖廠百頃森林」公聽會，由黃秋媖、李雅慧及黃飛鳳三位議員共同主持，會中專家學者呼籲市府與中央充分溝通，建立公開協商平台，讓民眾、地主及各界充分討論並納入意見，促進共識形成。

圖說：黃飛鳳、黃秋媖、李雅慧(前排左至右)三位議員共同主持「守護橋頭糖廠百頃森林」公聽會。（圖：黃秋媖服務處提供）

黃秋媖表示，橋頭糖廠承載豐富在地記憶與文化認同，都市開發應適度保留森林綠地，尊重民意並與公部門充分溝通，確保不犧牲地主權益及土地記憶。她認為發展應兼顧經濟效益與環境保護，期盼市府蒐集意見，推動公民參與，納入未來開發基準，促進地方創生與價值共存，堅持保留與開發能同步進行。

圖說：黃秋媖認為發展應兼顧經濟效益與環境保護，期盼市府蒐集意見，推動公民參與。（圖：黃秋媖服務處提供）

社團法人台灣森林城市協會理事長莊傑任指出，民間已發起「搶救橋頭糖廠百頃森林」運動，呼籲保留約180公頃森林與文史區，保護棲地及五分車軌道，推動道路改道方案，促進綠地集中與容積轉移，盼公開討論達成多贏。

李雅慧建議市府在中央作出決策前，應先建立公開協商平台，讓各方充分討論、凝聚共識後再行決定，尤其橋頭新市鎮第三期期程相關規劃，仍需市府提出更清楚、完整的說明。

黃飛鳳指出，台灣旅遊與古蹟保護不足，與紐約中央公園、倫敦海德公園等國際典範相比有落差。她常訪橋頭糖廠日據時代宿舍，認為歷史資源具旅遊價值，應妥善保存並推廣沉浸體驗，吸引國內外遊客，並反對無節制開發造成淹水與環境問題。

高雄市政府都發局副總工程司薛淵仁表示，新市鎮三期都市計畫由內政部主導，目前正於公開展覽及專案小組審議階段。台糖課長何昇軒指出，新市鎮三期保留橋頭糖廠文化區約21.48公頃，配合觀光設施維持現狀，不影響文化發展；1-1道路規劃將盡量保留景觀，相關審議由國土署程序進行。

與會學者專家指出，開發須重視韌性環境、透水性、空氣品質與防災功能，並以人本交通取代犧牲健康的開發模式，在尊重地主權益下共創增值與永續；民間參與應在決策初期即納入，而非事後公告，落實真正的人本與國土治理；橋頭新市鎮應全面檢視是否納入綠色運具與永續交通理念，使新市鎮發展更貼近當代需求、更加順暢。

最後，黃秋媖強調，針對典寶溪及台17線梓官護岸高度不足問題，需深思治洪成效，研議更有效方案，期盼完整保留橋頭糖廠及周邊綠地，維護居民福祉與防洪功能，並呼籲市府公開透明資訊，重新檢視計畫對居民的影響，兼顧地方文化與觀光，推動低衝擊發展，打造更好的城市環境，而非阻礙進步。

圖說：高雄市議會今(19)日舉辦「守護橋頭糖廠百頃森林」公聽會，各界踴躍參與。（圖：黃秋媖服務處提供）

