橋頭開講拚政策！ 邱議瑩：每週公布主軸政見爭取更多支持

邱議瑩橋頭仕隆社區「傾聽共贏」座談會，宣示要帶領高雄「直線加速」。 圖：邱議瑩競選總部/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長參選人、立委邱議瑩今(2)日深耕基層，與議員林志誠攜手於橋頭仕隆社區舉辦「傾聽共贏」座談會。活動現場湧入約500名鄉親，活動會場爆滿，更有民眾在場外仔細聆聽，議員鄭光峰跨區助講，多位地方里長、頭人出席力挺，高喊「邱議瑩、高雄贏」。

邱議瑩表示，陳其邁帶領高雄「彎道超車」，立下「其邁障礙」，所以後面的人接棒不容易。但自己已做好準備，要帶領高雄「直線加速」，讓岡山橋頭不只是民主聖地，更扮演高科技重鎮的角色。她預告，每週將陸續公布主軸政見，爭取更多市民的支持。

她舉「安養政見」說明，自己將加碼敬老卡點數，從一年1200點提升到1萬2000點，讓長輩折抵公車和捷運車資，也能去運動中心或折抵看診掛號費。在養育方面，她將推動「新生兒希望帳戶」，為孩子存成年的第一桶金，同時將規劃增加「24小時的臨時托育中心」，減輕父母負擔。

立委邱志偉表示，橋頭是高雄往北延伸的第一站，也是未來的高科技生產基地，將形成「岡山、橋頭副都心」，所以未來地方的發展，需要有經驗、了解地方的人來接下陳其邁的棒子。

林志誠讚邱議瑩「大項顧民生、幼路顧農民」，例如橋頭園區、燕巢交流道、國10號到大社匝道等，都是邱議瑩長期奔走爭取。在幼路政策上，她不僅幫農民爭取補助，甚至推動「三保一金」，展現照顧農民的細膩一面。

此外，林志誠也大讚邱議瑩的「建設24小時新國際機場」政見，能讓岡山、橋頭在地廠商，不用走北部或海運，直接從高雄空運出海、節省成本，也能擴大吸引更多國際指標企業到高雄投資。

鄭光峰表示「當市長要有擔當、要果決」，大讚邱具備這樣的特質，認為她提出的長照政策，提供代金同時照顧長輩跟囝仔，相當不錯。

