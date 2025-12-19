橋頭闢路 地方憂恐毀糖廠森林

19日共有38個民間團體在高雄市議會舉辦「守護橋頭糖廠百頃森林」公聽會，眾人舉牌盼保存文化與生態。（任義宇攝）

高雄橋頭新市鎮第三期219公頃開發計畫，因聯外道路與住宅區開闢，讓民間團體與市議員憂心，將斬斷糖廠百年宿舍群與全台首條糖業五分車路線，不僅讓觀光價值蕩然無存，同時會加劇典寶溪沿線淹水風險，19日眾人在高雄市議會前舉牌，盼調整計畫。國土署回應，此案目前由都委會審議中，地方意見皆有納入審議參考。

昨日38個民間團體與高市議員黃秋媖、李雅慧、黃飛鳳等人，在高雄市議會舉辦「守護橋頭糖廠百頃森林」公聽會，發起人之一森林城市協會理事長莊傑任表示，橋頭糖廠自1902年成立以來，保存百年文物與小火車，園區森林更是保育類環頸雉、黃鸝、草鴞的棲息地，若遭開發將造成文化與生態雙重破壞。

莊傑任指出，糖廠旁約150公頃森林地緊鄰典寶溪，估算可提供175萬噸滯洪量，遠超一般公園滯洪池規模。近年典寶溪逢大雨易溢堤，去年凱米颱風更造成楠梓區嚴重淹水，若失去森林，洪水恐更直接衝擊社區。

橋仔頭文史協會榮譽理事長蔣耀賢批評，橋頭新市鎮規畫於30年前提出，一、二期使用率不高，三期開發並無必要；高雄市綠色協會理事長黃景南則呼籲，應重新評估計畫，考量少子化與環境永續，並廣納民間意見。

典寶溪下游居民則直言「總不能一直加高堤防」，認為森林是天然防洪屏障，不應犧牲；橋頭馬術中心負責人李宜珍也指出，糖廠森林是高雄僅存城市森林，若遭開闢，連高雄騎警隊馬匹都失去奔跑場域。

黃秋媖強調，民間已累積逾1900份連署書，盼國土署及相關單位，能正視民眾需求與意見，重新審視整起開發案，在保留橋糖森林同時，將1-1號道路改道開發，讓環境能永續利用，才能造就地方繁榮。

台糖公司說明，橋糖已保留21.48公頃文物保存場域及6.28公頃觀光特定區，足以滿足史蹟保存與休憩需求；國土署回應，此案剛結束草案公展，目前正由都委會審議中，期間已多次與地方舉行說明會蒐集意見，供都委會委員審議參考。