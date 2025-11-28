橘世代／【悲傷療癒─死亡的學習課】從烹飪開始 打造屬於自己的家

一直到父親離世，郭強生才意識到，自己已經「無家可回」。

成年之後，郭強生一直過著「宿舍人生」，無論是出國念書、在花蓮教書，或是回到台北後，他的住處在距離老家只有十分鐘路程的地方，對他來說都是宿舍，他只有跟爸爸聯繫時會說「回家」；那是父母打造、養大他的家。

「爸爸在的時候，我還可以說『回家』，我還有家。但爸爸都離開了，我何以稱之為家？」透過死亡這面鏡子，他看見自己的人生一直忙於外在的目標，從未主動去經營屬於自己的「家」，在與他有血緣關係的母親、哥哥、父親一一離世，他成為孤苦無依的大齡孤兒之後，「家」不再是理所當然的存在。「我如何覺得『我有家』？」他自問。

廣告 廣告

現在，提早退休的郭強生會花大把時間上超市買食材，為自己慢慢烹煮一餐，好整以暇坐下吃飯。常常一早想好今天要做什麼菜，到了超市發現沒有需要的食材，於是重新搜尋腦中食譜，改了菜單，「也許有人覺得很浪費時間，但這是我沒有活過的生活啊。」一般人反覆無趣的日常，是郭強生打造屬於自己的家的定錨，他對此興味盎然。

在心理上給自己「在家裡的舒適或平靜」，並把它們實踐出來，是死亡開啟了機會，讓他重新認識自己，活出新的可能。

【看原文連結】

更多udn報導

台積電年薪500萬 等同美企菜鳥價？他揭密是這因素

為何不派直升機、無人機滅火？港警：通通不能用

無敵海景房 1致命原因售價「一個月內慘跌千萬」

邱澤哽咽、許瑋甯淚崩 「牽手直到化成灰燼」誓詞曝