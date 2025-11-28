橘世代／【悲傷療癒─死亡的學習課】直面死亡 打開人生新窗口

作家郭強生照顧父親十幾年，經歷了一場關於死亡的學習，也開始思考自己人生的盡頭。記者邱德祥／攝影

郭強生過去十幾年，因為照顧父親、送走父親，長時間與死亡共處。加上二十幾年前媽媽罹癌過世，之後哥哥也過世了，他自嘲自己在超高齡社會的海嘯第一排，學習死亡這堂課。

作家郭強生的父親郭軔在二○二三年八月離世，之後大約一年半的時間，郭強生除了上課和工作，無法和任何人說話，即便站在他面前的人也經歷過至親的死別。

父離世 他卻陷入失語狀態

郭強生彷彿得到失語症，心中的千言萬語，最後只能化為三言兩語：「爸爸過世了，我還好。」

事後回想，郭強生發現這種「失語」不是個人心情，是社會的樣態，我們所處的世界沒有語彙可以談論死亡，導致個體的哀傷無法被承接。

有幾次，他試著和朋友談論衰老與死亡。話題很快就轉移到數字和金錢，例如平均餘命、年紀，或者分享好的保健品、要不要寫遺囑分遺產，或是如何買保險等等。

「但其實，每段死亡都是一個故事。」郭強生感嘆，我們的社會不習慣探究意義，教育也缺乏對生命哲學的啟蒙，使得每個人雖然都會經歷衰老與死亡，卻無法好好談論它們。

父親過世約莫兩年，郭強生開始寫作，雖然思念之情還在，但提筆寫的不是對父親的悼念，全是對死亡思考，他甚至建議出版社直接將「死亡」列為書名（後來也的確這麼做了），他希望自己十多年與死亡相依存的經驗能夠開創一個可能，讓大家願意從個人經驗出發，好好聊聊死亡，而不只是停留在表面的數字與商品交換。

餘生以「等死」為重要目標

現在，只要話題談到「退休後要幹嘛？」郭強生總是明快回答：「等死。」他認為，懂得如何等死，絕非簡單的事。以自己為例，無論餘生還有十年、二十年或三十年，他會去思考，要如何活才不會一無所獲？死亡重新開發了他對事情的感知，讓他得以從人生的盡頭回望，思考自己要怎麼老？怎麼度過餘生？

現在的他也很能享受「老」帶來的福利與自由。例如他現在做事慢慢來，覺得理所當然，不再像以前總是往前衝。又例如現在接到需要長途奔波的外縣市演講邀約，覺得疲憊就會直接拒絕，這是五十歲以前，希望顧全大局、怕欠人情的他不會有的反應。郭強生也大方承認老，不跟著年輕人一樣嘰嘰喳喳裝作自己還年輕，而是去開發以前沒有擁有過的新形象，例如「長輩」，「當年輕人有疑惑時，他們會想到『找郭老師』，我有端莊智慧的老人形象。」他覺得這些都是承認衰老、正視死亡，才能打開的人生新窗口。

