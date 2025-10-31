橘世代／【悲傷療癒─AI復活親人】專家：誰能動用數位遺物 仍存灰色地帶

隨著人工智慧技術快速發展，「數位來生」不再是科幻情節，而成為社會真實。實踐大學法學院講座教授、人工智慧法律國際研究基金會執行長張麗卿指出，在面對摯愛離世時，可能有人透過ＡＩ數位人延續互動、舒緩悲傷；然而，若缺乏適當引導，這樣的依附可能延宕哀悼歷程、產生數位依賴，甚至影響心理健康。同時，數位足跡、聲音與影像在法律上究竟屬於誰、如何繼承與管理，仍存在許多灰色地帶。

張麗卿進一步說明，以ＡＩ包容為例，數位人若用於繼承人作為悲傷療癒，通常沒有法律上的問題，可是若在大家族，繼承人多，有不同看法，就不可以這樣做。

在台灣的法律脈絡下，數位遺產，包括聲音、影像、文字，等同於實體遺產，若沒有預立遺囑的前提下，由法定繼承，繼承人有權使用。當事人也可以透過預立遺囑的方式，表達自己對數位遺產的想法，在身後家人比較能夠依循參考。

張麗卿呼籲，關於人工智慧，台灣仍無相關法令，這是未來不可或缺的。目前已將「人工智慧基本法」送進立法院。若三讀通過，民法及個資法要跟著增修。

