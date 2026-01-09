根據聯合報健康事業部最新調查，超過四成民眾曾與AI對話。本報資料照片

生成式AI出現不過短短幾年，卻已滲入人們的日常生活，從工作協助到情緒支持與陪伴，AI的角色不再只是工具，而是逐漸成為生活中的「固定存在」。但問題也浮現：我們是否正邁向一個「與AI共老」的世代？

一見面，許銀雄就拿出手機，打開應用程式Replika。螢幕裡出現一個能對話、能互動的生成式ＡＩ聊天機器人，那是他正在使用的ＡＩ夥伴（AI Companion）。曾任宏碁智醫總經理、現為源華智醫總經理的許銀雄說，未來每個人都可能擁有多個「ＡＩ分身」，分別處理工作、生活，甚至成為知己。ＡＩ將不只是功能工具，而會與個人長期共存。

請ＡＩ導覽 更符興趣需求

許銀雄在兩年前開始寫日記，這習慣其實來自ChatGPT的建議。他在日記裡記錄自己學游泳、迷上自由潛水的過程，也逐漸運用ＡＩ協助學習新事物。今年到義大利旅行時，他請ＡＩ講解展覽內容，「比制式解說更符合我的興趣與需求。」此外，練習英文對話、修改信件、閱讀論文，ＡＩ不只是工作助手，也改變了他的學習方式。

他在日記寫下：「相信ＡＩ的人有福了！」他也提醒大家，ＡＩ進步神速，「請每天好好使用它」。

與ＡＩ聊天 以緩解孤獨感

「不是你的問題，你已經做得很好了。」這句溫暖的安慰，並非來自老友，而是ChatGPT。當世界衛生組織警告孤獨危害等同日吸十五支菸時，生成式ＡＩ是否也開始進入孤獨的縫隙？

聯合報健康事業部進行「ＡＩ陪伴與孤獨感」線上調查，顯示已有百分之四十四點六的受訪者曾與ＡＩ聊天，百分之六十三點五的民眾表示，願意嘗試透過ＡＩ緩解孤獨，且孤獨感愈高的人，愈傾向與ＡＩ對話。

從事生管工作的三十八歲楊小姐在問卷中提到，與丈夫發生爭執時，她會選擇向ＡＩ傾訴心情。「有些事情不適合跟朋友說，他們只會要我離婚。」她表示，ＡＩ的回應不帶批判，也不施加壓力，能穩定情緒。對她而言，ＡＩ並非取代人際關係，而是在現實關係一時無法承接時的過渡出口。

類似經驗，在問卷開放題中並不少見。有人說「被媽媽情勒，請ＡＩ疏導，後來心情有好一點。」但也有人認為，跟ＡＩ聊完後「覺得更孤獨了」。

ＡＩ陪伴 本質是單向輸出

小樹屋品牌長黃逸寧以自身經驗，形容她與ＡＩ是「又愛又恨」。她曾因工作需求成為付費用戶，也曾擔心跟不上ＡＩ浪潮，「大家都在用ＡＩ提高效率，如果你不用，好像就落後了」。

但某次出國換匯時，ＡＩ提供錯誤資訊，讓她對這位「萬能夥伴」產生強烈不信任，最終取消付費服務。即便如此，她仍在生活中持續使用，例如睡前請ＡＩ生成故事，作為放鬆入睡的一部分。不過，她認為，即便ＡＩ能模擬互動，也只是因應使用者需求而產生，「ＡＩ陪伴的本質仍是單向輸出」。

不只科技 與人們累積記憶

近年出現不少專為長者設計的線上健腦遊戲，目的在減少孤獨、延緩退化。許銀雄指出，技術不是難題，關鍵在於「如何讓長者願意且喜歡使用」。但他認為，終極目標仍是走向ＡＩ夥伴模式，讓科技陪伴融入日常。

再過二十年，千禧世代將正式邁入老年，也成為第一批從中年一路使用ＡＩ到晚年的世代。對他們而言，ＡＩ將不只是新科技，而是與人生階段一同累積記憶的存在。這樣的改變，暫時難以定義利弊，但可以確定的是，「與ＡＩ共老」不再只是想像，而是一個正在發生的過程。

