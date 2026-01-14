橘光商務空間發佈《2026創業設址趨勢觀察》！微型創業崛起 公司地址成新世代創業標配

記者/鄭欣宜報導

隨著微型創業、一人公司與彈性工作模式在2026年持續成長，企業對「辦公室」的需求正出現結構性轉變。橘光商務空間近日發布《2026創業設址趨勢觀察》，彙整近年實際服務經驗與市場變化指出，「公司設址」正逐漸取代傳統辦公室，成為新一代企業最基本、也最關鍵的營運配置之一。

橘光商務空間環境。圖/橘光商務空間提供

橘光商務空間楊經理表示，創業者在初期階段已不再將長期租賃實體辦公室視為首要選項，而是更重視企業形象、空間彈性與營運效率的整體配置，以降低固定成本，同時保留企業成長的調整空間。

廣告 廣告

為回應創業者對成本可預期性的高度需求，橘光商務空間亦提供「租金穩定機制」，無論是公司設址或辦公空間使用，皆以不隨意調整租金為原則，協助企業在營運初期更安心規劃長期發展。

趨勢一：微型創業與小型團隊成為市場主流

根據橘光商務空間持續觀察至2026年初的客戶結構顯示，1至5人規模的公司已成為主要族群，產業橫跨數位行銷、顧問服務、AI產業、自媒體與各類專業服務領域。此類型企業多半不需每日進駐辦公室，但仍具備以下剛性需求：

1.穩定且具專業形象的公司登記門面

2.對外專業形象呈現（官網、名片、合約文件）

3.不定期會議、客戶接待與行政支援

橘光商務空間楊經理指出，企業營運型態雖趨向彈性，但「公司門面」所代表的信任感與專業度，反而在競爭日益激烈的市場中更加重要；同時，穩定且可預期的空間成本結構，也成為創業者評估設址方案時的重要考量之一。

趨勢二：設址思維轉變，創業者風險意識明顯提升

《2026創業設址趨勢觀察》同時指出，創業者在選擇公司地址時，已逐步從「低成本優先」轉為「長期穩定性與企業風險控管並重」。過去常見的住家設址或臨時借址方式，近年在實務運作上逐漸顯現其限制，已不再符合多數企業對品牌形象與營運發展的期待。

橘光商務空間觀察指出，企業在申請政府補助、簽署商業合約，或與金融機構及合作夥伴往來時，公司地址與整體門面形象，往往成為影響信任度的第一道門檻。

趨勢三：設址與彈性空間整合，成為新型企業基地

除了設址需求持續成長外，企業對空間使用方式的想像也不斷進化。橘光商務空間指出，2026年愈來愈多企業採用「設址服務＋彈性會議室或短期辦公空間」，或「設址服務＋個人共享空間」的混合模式，取代高固定成本的傳統辦公室租賃。

此類模式不僅有效降低創業初期的營運壓力，也讓企業能依實際發展階段，彈性配置空間資源。橘光商務空間楊經理強調，透過租金不隨意調整的制度設計，企業在享有空間彈性的同時，也能維持長期成本穩定，更貼近現代企業快速調整、靈活運作的經營節奏。

橘光商務空間：打造創業者穩定起步的企業基地

隨著2026年創業型態持續朝向微型化與彈性化發展，市場對「公司設址」、「地址租賃」、「共享辦公室」與「辦公室租賃」的需求，已從單純尋找空間，轉為重視整體營運配置與成本可預期性。

橘光商務空間透過整合設址服務、彈性辦公空間、共享辦公室與會議室資源，提供更貼近實務需求的商務空間解決方案，成為新世代企業在規劃公司地址與辦公空間時的重要選擇之一。

橘光商務空間會議室。圖/橘光商務空間提供

橘光商務空間楊經理表示，隨著創業型態持續轉變，商務空間的角色已不再只是提供場地，而是成為企業穩定運作的重要後勤基地。未來，橘光將持續以穩定設址服務、彈性空間規劃與租金不隨意調整的經營原則，協助創業者與中小企業在快速變動的市場環境中，建立專業且具延展性的營運基礎。協助創業者與中小企業降低營運門檻、提升企業形象，成為新世代企業穩定成長的關鍵夥伴。

網站: https://www.orangespace.com.tw/