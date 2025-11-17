橘子免剝皮「國外爆紅」！ 台灣人搖頭「汁滴滿桌」

用椪柑實測免剝皮懶人吃法。（圖／東森新聞）





天氣轉涼，也是橘子大量上市的季節，但橘子怎麼吃最快？有名外國男子示範「免剝皮懶人吃法」的影片，只要在橘子中央橫切一刀，再往內一推，果瓣就能立刻分開，看起來乾淨又省力。台灣人搖頭汁滴滿桌但這樣剝橘子但這套方法傳到台灣後，台灣人卻普遍認為不適用，因為台灣橘子一刀切下去就會爆汁。

外國男子拿起刀，只需在橘子中央橫切成兩半，再以雙手由外側往內推，果瓣便能順勢分開，立刻就能食用，這個方法主打少剝皮、省力氣，看起來乾淨又快速，只不過民眾有不同看法。

民眾：「快肯定是會比較快，但一般剝橘子沒有刀在旁邊，所以可能不是特別方便，這樣子（一般方法）剝就好了啊。」

免剝橘子皮懶人法曝光後，評價相當兩極，不少台灣人認為橘子一刀下去汁會滴滿桌，我寧可慢慢剝，也有人質疑橘子品種不同，影片裡那顆應該是橙吧？台灣的橘子一切就爆汁了。

至於哪一種方式比較省時，用椪柑實測「免剝皮懶人吃法」，將橘子從中間切開，撥到能吃到果肉，全程只花23秒，相較之下，傳統徒手剝皮則花了38秒，免剝皮懶人法確實比較快，但缺點是一刀切下去，果肉汁容易四處噴濺。

水果店老闆：「網紅要拍照，或者是一些酒店啊，需要用果盤才會像這樣子，做這種有造型的東西，一般家裡面吃的話，就是以簡單為主，剝開就吃了啊。」

經營多年的水果店老闆也拿出看家本領，示範各種創意切橘子法，像是橘子碗造型，以及一次展開的一條龍切法，不過這些技巧性高的切法，即便對老闆來說，都要花上將近一分鐘，對一般民眾而言，更是難度不小。至於哪種方式比較好，就看你的用途是什麼，想追求好看、快速還是不沾手，選擇也跟著不同。

