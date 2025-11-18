「橘子免剝皮」 懶人吃法吸3200萬人朝聖 簡單1招卻被台網吐槽：直接剝皮犯法嗎？

近日一段外國人「橘子不用剝皮」示範影片爆紅。示意圖。（翻攝自photoAC）

近日一段外國人「橘子不用剝皮」示範影片爆紅，也在台灣各大社群瘋傳，不少網友紛紛表示這種懶人吃法超方便，但也有網友認為「慢慢用手剝皮」何必多此一舉，掀起高度討論。

近日一名國外女網友「橘子懶人新吃法」影片在Threads 上爆紅，只見女子將橘子對半切，接著輕鬆推出果瓣，影片隨即引發關注，就連在IG擁有168萬人粉絲追蹤的部落客「tobolator」也跟瘋學這一招，事後親自按照步驟嘗試，證實此法確實可行。

tobolator實測影片一曝光，IG隨即吸引超過3200多萬人次瀏覽，事後又被台灣網友分享到社群平台Threads，獲得高度回響，部分網友認為該懶人吃法相當不錯，「覺得方便，至少不用指甲掐到痛」「以後遇到超難剝的可以試試看」。

不過也有不少網友則吐槽表示，「台灣的會爆汁給你看」「可是會沾得滿手都是汁」「皮的味道不好會滲進去」「橘子一刀下去汁會滴滿桌，我寧可慢慢剝」「直接剝皮犯法嗎？」「直接剝皮犯法嗎？除了檸檬，橘子、柳橙、柚子我都是拿爪子（手）扒開吃的」。

