橘子外皮要選軟還硬？日官方揭「這種」最好吃！

生活中心／尤乃妍報導

秋冬為橘子盛產時節，而如何挑選好吃的橘子、如何保存、怎麼切都是有小技巧的。日本農林水產省在官方X帳號分享挑選橘子小撇步，可以從外皮、蒂頭以及到顏色來判斷。此外，日本農林水產省也在官網教學怎麼剝橘子、切橘子以及怎麼樣才能更長保鮮。





橘子怎麼挑選才好吃？日官方揭滿足「3關鍵」就會香甜又多汁

挑選橘子時可以透過顏色、外皮、果蒂來判斷這棵橘子會不會好吃。（圖／翻攝自X@MAFF_JAPAN）

日本農林水產省在官方X帳號分享了三個挑選好吃又多汁橘子的小撇步:

果蒂

果蒂小，略帶乾燥。

顏色光澤

呈深橘色光滑有光澤。

外皮

緊實不鬆軟。

日本農林水產省也分享如何延長橘子保鮮期。（圖／翻攝自日本農林水產省官網）

另外，日本農林水產省也分享若是想長期保存柑橘，應該將它們放在通風良好的地方，避免堆疊，以8-10度氣溫最佳，這種方法能夠保存2至3週。也可以選擇將橘子擦拭乾後，放入冰箱冷凍，之後取出橘子，快速浸入冷水使其表面結一層薄薄的冰，再次放進冷凍，就能保存1到2個月。

原文出處：橘子怎麼挑選才好吃？日官方揭滿足「3關鍵」保證香甜又多汁！

