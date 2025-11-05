橘子打造「幼橘園」造福員工 北市議員大讚

▲橘子集團獲得113年臺北市友善育兒事業獎。（圖／北市勞動局網站）

[NOWnews今日新聞] 橘子集團於2012年開始設立的「幼橘園」為北市第一家企業附設幼兒園，每年開放充足名額，凡正職員工都可申請，學費低於私幼，更參考員工的上下班時段，調整收托時間。北市議員林亮君在市議會質詢時稱讚橘子集團為內科企業唯一設置托兒機構，女性員工產後復職率100%，可以提供北市府推展公托政策參考。

台北市長蔣萬安今日率局處長赴議會專案報告「爭取輝達海外總部設立臺北之用地規劃；臺北市產業廊帶概況及招商策略與夜經濟發展規劃；財劃法修法後對臺北市收支影響、規劃及普發現金辦理之可行性；因應缺工挑戰下北市府留才攬才策進作為與智慧化施政策略」。

林亮君質詢時表示，蔣萬安宣示校校有公托，北市國中小共206校，但北市現有公托的學校有55間，距離206間的目標還有很大的空間要努力。林亮君點出公托政策困境，第一是師資，有沒有辦法找到怎麼多老師，第二是大家對於公托品質其實有非常多疑慮，目前北市幼兒園監管雲備份時間目前只有45天，希望可以持續延長。

林亮君還提到，北市有非常多產業聚落，尤其是南港經貿園區、內科跟接下來新興的北士科，很多上班要接送小孩，如果校校有公托，可能他要去接小孩根本不在他上班的地方，依照法規有提到100人以上的企業應該也可以設置相關育兒設施，或是幼兒園，北市除了校校有公托，針對大型企業的產業廊帶，北市應該去跟企業談合作，甚至在園區內去設置公托。

林亮君表示，在內科的企業中，事實上目前也只有一家遊戲橘子有設，也讓內部女性生育後回到公司復職比率是100%，所以產業廊帶去設置托育中心，跟企業合作，是一個非常正向，實際上是比較務實，建議蔣萬安可以去研議。

蔣萬安回應說，這個建議很好，有友善育兒事業獎鼓勵他們設置。

▲北市議員林亮君在市議會質詢時稱讚橘子集團為內科企業唯一設置托兒機構。（圖／翻攝自北市議會直播）

