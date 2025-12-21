橘子正當季！冬日必收7款橘系甜點食譜

編輯/葉佳欣撰文

橘子酸甜多汁，是冬天的盛產水果，而橘子充滿香氣和酸甜的風味，也能夠用來製做多種甜點。超愛動手做料理的小編，要跟女孩們分享，好做又美味的橘子甜點食譜，而且附上配方比例，只要跟著做，成功率會高到讓妳誤以為自己天生會烘焙。

自己動手做甜點，烘焙讓生活充滿樂趣，而且也能吃得安心。圖/123RF圖庫

1.橘子磅蛋糕

橘子很解膩，適合做磅蛋糕，橘子會讓糕點變得清爽。準備低筋麵粉150克、無鹽奶油120克、砂糖100克、全蛋2顆約100克、橘子汁80毫升，再加上橘皮屑1顆份量。奶油與砂糖先拌到顏色變淡，再加入蛋液，並且電動打蛋器打發，蛋液出現紋路，最後分兩次輕輕拌入麵粉與橘子汁，180°C預熱10分鐘，烤35-50分鐘，烤出來的蛋糕濕潤又有柑橘香氣，不灑糖霜也很好吃。

2.橘子果凍

如果妳比較喜歡清爽路線，那橘子果凍會是很好的選擇。橘子汁300毫升搭配細砂糖30克、吉利丁片10克，這個比例做出來的果凍軟硬適中，不會像橡皮筋。橘子汁加熱後溶糖，再加入泡軟的吉利丁，放涼冷藏即可。這道甜點幾乎不需要技巧，但成品會讓人覺得妳很會生活。

3.橘子牛奶布丁

如果妳是布丁派，那橘子牛奶布丁會讓妳愛上柑橘系甜點。全脂牛奶400毫升、砂糖60克、雞蛋3顆、橘子汁100毫升，這樣的比例可以讓布丁既滑順又不水。先將牛奶加熱溶糖，稍微降溫後加入蛋液，再拌入橘子汁，烤箱轉到150-170°C，預熱10分鐘，烘烤30分鐘，成品會有淡淡果香，不會搶走奶味。

4.橘子瑪德蓮蛋糕

第五道是非常適合送人的橘子瑪德蓮。雞蛋2顆約100克、砂糖100克、低筋麵粉120克、無鹽奶油100克、橘子汁40毫升、橘皮屑1顆份量。

奶油與砂糖先拌到顏色變淡，再加入蛋液，並且電動打蛋器打發，蛋液出現紋路，最後分兩次輕輕拌入麵粉與橘子汁，180°C預熱10分鐘，烤35-50分鐘，這個比例烤出來的瑪德蓮外殼微脆、內部濕潤，放一天風味更融合。

橘子瑪德蓮蛋糕適合送人。圖/123RF圖庫

5.橘子優格慕斯

如果妳不想開烤箱，那橘子優格慕斯會非常友善。無糖優格300克、鮮奶油200毫升、砂糖60克、橘子汁120毫升、吉利丁片8克。

鮮奶油打發後，混合橘子汁和優格、砂糖，再把泡軟的吉利丁片倒入拌勻，再倒在模型裡面冷藏成型，大約冰半天就完成，這個比例讓慕斯既有支撐力又不會太硬，橘子酸度剛好平衡優格的清爽感，是一吃就會被誤會很費工的免烤甜點。

6.橘子司康

準備低筋麵粉250克、無鹽奶油80克、砂糖40克、泡打粉8克、鮮奶120毫升、橘子汁60毫升。奶油與砂糖先拌到顏色變淡，再加入蛋液打發，液體出現紋路為止，最後倒入鮮奶以及橘子汁，並且加入泡打粉輕拌，180°C預熱10分鐘，烤35-40分鐘，這樣的液體比例會讓司康不乾口，橘子香氣在烤箱裡被放大，非常適合配茶或咖啡。

橘子司康非常適合配茶或咖啡。圖/123RF圖庫

7.橘子糖漬片

最後一道，是橘子糖漬片，既是甜點也是裝飾。橘子切片約300克、砂糖150克、水200毫升。作法很簡單，把所有材料一起倒進鍋內熬煮，一邊煮一邊攪拌，避免燒焦，滾開後大約小火燉煮40分鐘，看到湯汁收乾，就完成了，這個比例煮出來的糖漬橘片不會苦，糖漿也可以留下來加氣泡水或紅茶。慢慢煮、不要大火，是成功的關鍵。

結語

橘子甜點迷人的地方就在於，它不像巧克力那樣厚重，也不像莓果那樣尖銳，而是介於溫柔與清爽之間。只要比例對，妳不需要專業設備，也能做出「看起來很厲害、吃起來很舒服」的甜點。當妳開始理解比例，而不是死背步驟，甜點就不再是考試，而是一種可以隨心調整的生活技能。橘子不只是水果，它其實是一個很願意配合妳的甜點夥伴。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】