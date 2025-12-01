橘子白絲不要剝？營養師揭「6大好處」：降血脂、穩血糖

記者鄭玉如／台北報導

又到了吃橘子的季節！營養師高敏敏提到，橘子富含葉酸、維生素C、β-胡蘿蔔素、B群與膳食纖維等，不僅有助於排便順暢，也能提升保護力、促進膠原蛋白合成。許多人習慣把果肉外層的白絲剝乾淨，但白絲其實營養價值高，幫助預防便秘、調節血糖。

高敏敏在臉書粉專表示，橘子富含製造紅血球的重要成分「葉酸」，對孕婦尤為重要，缺乏時容易感到疲倦；還有「膳食纖維」幫助蠕動，使排便更順暢；「維生素C」能夠增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白、幫助鐵質吸收，甚至降低發炎機率。

以及「鉀」利尿消水腫、調節高血壓，不過建議一次吃1顆橘子，最多不超過2顆；「β-胡蘿蔔素」則能保護視野，鞏固皮膚黏膜健康；「維生素B群」消除疲勞，促進身體代謝；最後是「柑橘多酚」，保護身體管路、降發炎。不過橘子含鉀量跟含糖量偏高，高血糖、腎臟病友、控醣者需注意攝取量。

高敏敏補充說明，許多人吃橘子會剝去果肉外層的白絲，又叫「橘絡」或「白絡」，其中富含橙皮苷（Hesperidin），具有抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓、保護心血管等功用，而且膳食纖維更多，除了延長咀嚼時間，也能增加飽足感，有助飯後血糖控制。

