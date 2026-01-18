橘子白絲別剝掉 營養師揭關鍵營養

（圖：Canva）





根據營養成分資料顯示，每100公克柑橘含有約38大卡熱量、1.5公克膳食纖維、10公克碳水化合物，並富含β-胡蘿蔔素、葉酸、維生素A、維生素C，以及鉀、鎂等多種營養素。高敏敏表示，柑橘在冬天作為補充膳食纖維與保護力的水果選擇，份量剛好又不易造成負擔。

高敏敏指出，柑橘所含的柑橘多酚，有助於降低體內發炎反應，維持血管彈性與順暢度，對於經常外食或攝取較油膩飲食的人特別加分；其中的葉酸可協助紅血球生成、減少疲勞感，也是孕期營養中不可忽略的基礎營養素。此外，柑橘中的天然膳食纖維能促進腸胃蠕動，幫助排便順暢；維生素C則有助於免疫細胞正常運作，提升身體防禦能力，也能降低壓力帶來的負擔。β-胡蘿蔔素可維持視覺功能，保護皮膚與黏膜完整性，對長時間使用螢幕的族群相當重要。礦物質鉀則有助排出多餘鈉離子，協助消除水腫並維持正常血壓。





高敏敏特別提醒，許多人刻意剝除的橘子白絲，其實是營養價值相當高的部位，又稱為「橘絡」或「白絡」。橘絡富含橙皮苷，具有抗發炎、抗氧化、降血脂與協助血壓控制的作用，對心血管健康相當有幫助；同時也含有豐富膳食纖維，能增加飽足感、延緩血糖上升，並促進腸道蠕動。





在攝取建議上，高敏敏表示，每天吃1顆橘子即可滿足營養需求，一天最多不超過2顆，適量最為安心。不過，由於柑橘含鉀與糖分相對較高，高血糖、腎臟病或需控制醣分攝取者，應特別留意份量。





至於挑選方式，建議選擇果形飽滿、色澤均勻、拿起來有重量感的柑橘，通常成熟度較佳，甜度與多汁度也更理想。高敏敏提醒，把握冬季盛產時節，適量享用當季水果，不僅能補充營養，也能兼顧荷包。



