橘子白絲千萬別丟…其中竟含「這些」營養！
生活中心／翁莉婷報導
橘子是家家戶戶經常食用的水果，外皮橘黃明亮，內部果肉多汁、甜中帶酸且富含維生素C。橘子生產季節主要落在冬天，從每年10月份開始一直持續到隔年1、2月，不同品種也有不同產季。營養師高敏敏日前在臉書指出食用橘子「7大好處」以及這「3類人」應少量攝取。
橘子因「含鉀量、含糖量」偏高，有高血糖、腎臟病病友以及控糖者需注意食用。（示意圖／翻攝自pexels）
營養師高敏敏日前在臉書發文透露，橘子剝開後的「白絲」千萬別丟掉，其中的營養價值超乎想像。白絲又稱為「橘絡」或「白絡」富含橙皮苷（Hesperidin），具抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓、保護心血管等作用，膳食纖維更多，除了拉長咀嚼時間，同時能增加飽足感有助於血糖控制。然而，橘子雖營養但「含鉀量、含糖量」偏高，建議「高血糖、腎臟病病友、控糖者」注意攝取量。
橘皮剝開後的「白絲」有抗發炎、抗氧化、控血壓等功效。（示意圖／翻攝自pexels）
營養師高敏敏提到橘子的「7種營養好處」有：
1.豐富葉酸
製造紅血球重要角色也是懷孕婦女必備營養之一，缺乏易感疲累。
2.膳食纖維
有效幫助腸胃蠕動，使排便順暢。
3.維生素C
增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白、幫助鐵質吸收、保護呼吸道。
4.富含鉀
利尿消水腫、調節高血壓。
5.β-胡蘿蔔素
保護視野、鞏固皮膚黏膜健康。
6.維生素B群
消除疲勞、促進身體代謝。
7.多酚
具強大抗氧化作用，保護身體降發炎。
原文出處：吃橘子有助「腸胃消化」解便祕…營養師曝「這3類人」應少攝取：含糖量偏高！
