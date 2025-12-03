橘子白絲千萬別丟…其中竟含「這些」營養！

生活中心／翁莉婷報導



橘子是家家戶戶經常食用的水果，外皮橘黃明亮，內部果肉多汁、甜中帶酸且富含維生素C。橘子生產季節主要落在冬天，從每年10月份開始一直持續到隔年1、2月，不同品種也有不同產季。營養師高敏敏日前在臉書指出食用橘子「7大好處」以及這「3類人」應少量攝取。









橘子因「含鉀量、含糖量」偏高，有高血糖、腎臟病病友以及控糖者需注意食用。（示意圖／翻攝自pexels）





營養師高敏敏日前在臉書發文透露，橘子剝開後的「白絲」千萬別丟掉，其中的營養價值超乎想像。白絲又稱為「橘絡」或「白絡」富含橙皮苷（Hesperidin），具抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓、保護心血管等作用，膳食纖維更多，除了拉長咀嚼時間，同時能增加飽足感有助於血糖控制。然而，橘子雖營養但「含鉀量、含糖量」偏高，建議「高血糖、腎臟病病友、控糖者」注意攝取量。

橘皮剝開後的「白絲」有抗發炎、抗氧化、控血壓等功效。（示意圖／翻攝自pexels）





營養師高敏敏提到橘子的「7種營養好處」有：

1.豐富葉酸

製造紅血球重要角色也是懷孕婦女必備營養之一，缺乏易感疲累。

2.膳食纖維

有效幫助腸胃蠕動，使排便順暢。

3.維生素C

增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白、幫助鐵質吸收、保護呼吸道。

4.富含鉀

利尿消水腫、調節高血壓。

5.β-胡蘿蔔素

保護視野、鞏固皮膚黏膜健康。

6.維生素B群

消除疲勞、促進身體代謝。

7.多酚

具強大抗氧化作用，保護身體降發炎。

