橘子集團30週年跨界夜生活 冰球樂團、馬克信箱週末輪番開演

創作歌手J.Sheon體驗GAMA飛炫拍貼機，以最愛遊戲「CSO絕對武力」與GAMA 30限定主題相框拍出潮流帥照。圖／橘子集團提供

邁入創立30週年的 Gamania 橘子集團，宣布將品牌核心「Game × Mania」的狂熱基因全面升級，首度將觸角延伸至夜生活場景。橘子集團以「不只遊戲，這橘有戲」為主題，攜手全台首創 DIY 調酒吧 BLAH BLAH Bar，自即日起至 11 月 30 日推出限定體驗活動「GAMA 30 NIGHT OUT 今晚來一橘 BLAH！」。活動結合自家榮獲國際金獎的 GAMA BEER 與創新科技，邀請民眾在微醺氛圍中感受橘子 30 年的創意能量。

廣告 廣告

活動開幕夜於 11 月 20 日舉行，橘子集團特別邀請 R&B 創作歌手 J.Sheon 化身「Night Out 派對玩家」站台。J.Sheon 在現場體驗特色展區與限定調酒，並分享遊戲如何啟發他的音樂創作。他表示，自己除了對音樂狂熱，也曾深陷烹飪、滑板等領域，認為渴望突破的狀態是生活最迷人之處，這與橘子集團「Dare to Challenge」的挑戰精神不謀而合。他更形容每次跨界挑戰新風格，就像遊戲破關一樣令人上癮。

為呼應 30 週年主題，現場打造了一系列結合懷舊與科技的沉浸式體驗。亮點包括「時光影像特區」，呈現橘子多元娛樂版圖的演進；以及復刻 Y2K 風格的「GAMA 飛炫拍貼機」，該裝置結合未來感鏡面設計與經典遊戲 IP 主題相框，滿足粉絲收藏慾。此外，「小橘人派對牆」首度公開歷代品牌吉祥物造型，民眾還能透過 AR 濾鏡遊戲蒐集配件、解鎖 AI 風格照，完成任務更有機會獲得 GAMA BEER 及限量好禮。

本次活動的一大特色是導入 AI 科技與餐飲跨界。橘子集團旗下 AI 虛擬偶像「宮廟少女」宮祈緣將於每週五限時駐點，提供趣味的「解籤」服務，並推薦當晚的「命定酒款」。在飲品方面，橘子與 BLAH BLAH Bar 合作推出限定特調「GAMA 無橘限」，並公開四款以獲獎無數的 GAMA BEER 為基底的自由酒譜。J.Sheon 也在現場試飲並與虛擬偶像互動，直呼 AI 推薦的酒款精準命中他的喜好。

「GAMA 30 NIGHT OUT」將於活動期間的週末夜晚舉辦主題派對，邀請不同領域的表演者輪番登台。11 月 22 日由 Jocelyn9.4.0、wannasleep 等人帶來 Y2K 復古金曲之夜；11 月 27 日則由知名 Podcast「馬克信箱」與動漫推廣教主許君君領軍 ACG 熱血派對；11 月 29 日壓軸登場的「聽團仔」之夜，將由冰球樂團等樂團接力開唱。橘子集團表示，未來將持續串聯遊戲、生活風格與 AI 創新，提供更多元的泛娛樂體驗。

【GAMA 30 NIGHT OUT 今晚來一橘 BLAH !】活動資訊

活動日期：2025年11月21日（五）至11月30日（日）

星期日~星期四 15:00-22:00

星期五~星期六 14:00-23:00

活動地點：BLAH BLAH Bar (台北市信義區松高路12號A8-B1)

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



回到原文

更多鏡報報導

全台首創！AI虛擬偶像「宮祈緣」主持實境秀 體驗一日職人

台灣原創IP發威！《黑盒子》連載10年 影視化再掀熱潮

七龍珠特展2026華山登場 體驗合體技與收集龍珠任務