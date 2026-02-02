「橘子」內幕曝光？陳佩琪突自爆「寫好長文」：很精彩囉

政治中心／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城弊案，他的貼身帳房「橘子」許芷瑜被列為本案關鍵角色，不過檢方2024年發動首波搜索前夕，她突然出境並人間蒸發至今，成為該案首位被通緝的人物。雖然民眾黨始終避談這號人物，不過柯妻陳佩琪昨（1日）突驚爆，已經寫好關於橘子的長文，要問律師能不能PO，預告「很精彩」。作為柯文哲前幕僚的政治評論員吳靜怡，忍不住狠批夫妻倆「有兒子一起享受天倫之樂，橘子的家人呢？」

自京華城案爆發後，外界多次呼籲讓橘子回台說明，才能柯文哲證明「清白」，但至今仍不見人影。對此，陳佩琪昨（2日）照常發文幫老公喊冤時，又引來一陣狂酸「寫這麼多廢話怎麼不寫橘子」、「為什麼不幫忙叫橘子回來證明妳家是清白無辜的呢？」。起初陳佩琪還反駁稱，「你問過北檢和法院了，我們可以互相聯絡是嗎？你確定法律上沒問題，那你把聯絡法給我」，不過後來突然鬆口，「其實寫好了好長好長的一篇了啦，但先生和她不能聯絡，我和先生又是夫妻住在一起，我問律師可不可以PO，很精彩囉」。

廣告 廣告

陳佩琪驚爆已寫好「橘子」長文：很精彩…問律師可不可PO！前幕僚不忍開嗆

陳佩琪被追問橘子反擊了。（圖／翻攝「陳佩琪Peggy」臉書）

陳佩琪驚爆已寫好「橘子」長文：很精彩…問律師可不可PO！前幕僚不忍開嗆

陳佩琪被追問橘子反擊了。（圖／翻攝「陳佩琪Peggy」臉書）

心疼橘子家人！前幕僚看不下去開嗆了

對於陳佩琪的言論，吳靜怡狠批，「既然有種提到『橘子』，那有沒有種發誓許芷瑜從來沒拿過錢進柯家？」全台都知道柯文哲自證許芷瑜「有拿錢」，重點是「這些錢到底先拿去哪裡了？許芷瑜不是倉鼠，不可能把錢藏在臉頰裡，但許芷瑜是柯文哲的下屬，錢還能放在哪裡？！」吳靜怡也呼籲，陳佩琪應該在長文清楚交代以下3點：

1、現任基隆市副市長邱佩琳陳述的那幾筆好幾百萬，都是透過住宅警衛室收發，是誰去拿的？

2、京華城的沈慶京有沒有交給許芷瑜等人現金？那是為了資助民眾黨的政治獻金還是給柯文哲的資金？

3、陳佩琪妳敢不敢發誓，妳家從來沒有出現沒申報的現金？

陳佩琪驚爆已寫好「橘子」長文：很精彩…問律師可不可PO！前幕僚不忍開嗆

吳靜怡（右）感嘆，柯文哲（左）有兒子一起享受天倫之樂，「橘子（右）的家人呢？」（圖／民視新聞資料照）



吳靜怡質疑，柯文哲再三強調取得的資金，沒有放到自己的口袋，「柯文哲臉書刷卡支付的幾百萬廣告經費是誰出的？柯文哲是不是有一個專案辦公室專門在做類似網軍工作的團隊，這背後經費是誰出的？」吳靜怡認為，若要澄財產來源不明或未申報的金流，「許芷瑜回台灣才能釐清楚錢的流向，不然，妳的文再長，都是臭不可聞。」想到橘子至今仍滯留海外，曾與她共事的吳靜怡忍不住感嘆，「柯文哲、陳佩琪夫妻倆有兒子一起享受天倫之樂，橘子的家人呢？恐怕連她家的貓都會痛恨你們的。」





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：陳佩琪驚爆已寫好「橘子」長文：很精彩…問律師可不可PO！柯前幕僚不忍開嗆

更多民視新聞報導

謝典霖炫「700坪豪宅」喊土地不貴！她1圖揭黑幕：刺耳

遭毛嘉慶約開房性騷！「小草女神」劉芩妤認了：的確不舒服

北市議員「中800萬頭獎」得主出爐？本尊認了：都市傳說有趣

