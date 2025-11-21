橘子30週年慶打造期間限定首創DIY調酒吧！邀玩家體驗特色展區與限定調酒
邁入創立30週年的Gamania橘子集團，把「Game × Mania」的狂熱基因全面升級，首度將玩心延伸至夜生活場景！以「不只遊戲，這橘有戲」為主題，打造結合創新科技與娛樂潮流的跨界內容展演。橘子集團攜手自家榮獲國際金獎的GAMA BEER，以及全台首創DIY調酒吧BLAH BLAH Bar，推出限定體驗「GAMA 30 NIGHT OUT 今晚來一橘 BLAH！」；即日起至11月30日，邀請民眾在微醺氛圍間感受橘子30年的創意能量與不滅玩心。※ 提醒您，未滿十八歲請勿飲酒，禁止酒駕，飲酒過量，有害健康。
GAMA 30 NIGHT OUT集結時下最Lit的潮流元素，不僅可以享受限定聯名特調，還能體驗復古Y2K拍貼與AI虛擬偶像占卜等趣味互動；週末夜更由人氣歌手jocelyn9.4.0、冰球樂團及廣播界解憂雜貨店馬克信箱等輪番登台，讓夜貓族一路嗨到深夜！11月20日開幕夜，橘子特別邀請R&B派對靈魂人物J.Sheon化身「Night Out 派對玩家」，率先體驗特色展區與限定調酒，並分享遊戲啟發音樂創作的趣事，完美詮釋橘子跨界無限的品牌精神，與大家共同解鎖「橘式」夜生活魅力！
穿越橘子30年！跨時代影像×Y2K飛炫拍貼×小橘人進化 一次玩爆回憶殺
以「Dare to Challenge」為核心精神的橘子集團，始終勇於挑戰與探索未知。此次邀請擅長跨界創作、對R&B保持狂熱的J.Sheon，以音樂與熱血呼應這份不設限的態度。活動現場，J.Sheon大方分享自己的「狂熱清單」，他笑說：「除了音樂，我也深陷過煮菜、健身、滑板和P圖的世界。我算是有點挑戰魂，雖然會先評估風險，但一旦決定就會全力以赴！」他認為渴望突破的狀態是生活最迷人的地方，也與橘子30年的挑戰基因不謀而合。談到跨界經驗，J.Sheon更是眼神發亮：「每次跨界、挑戰新風格都像遊戲破新關，那種出其不意、無法預測的感覺讓人無比上癮！」
現場橘子也將30年的狂熱與創意化為一系列跨時代的沉浸式體驗，瞄準夜行玩家的打卡清單：
「不只遊戲 這橘有戲」時光影像特區：以跨螢幕影像與沈浸式聲光體驗打造品牌展區，呈現橘子多元娛樂版圖的精彩演進。象徵跨時代融合的復古凸面鏡更是潮流玩家必拍的打卡點！
GAMA 飛炫拍貼機：以自帶未來科技感的鏡面拍照裝置復刻Y2K經典「拍貼機」，搭配橘子旗下經典遊戲IP的主題相框，以及客製化貼圖、繪畫與簽名功能，全面滿足粉絲收藏慾！完成指定任務還能獲得100元BLAH BLAH Bar折扣兌換券（儲值滿500元即可折抵，兌完為止）。
小橘人派對牆：橘子品牌精神代表「小橘人」歷代造型首度大公開，一次看見橘子30年的進化。同時，橘子也於官網推出《任務啟動，立刻挑一橘！》AR濾鏡遊戲，邀玩家蒐集歷代小橘人配件、解鎖專屬AI風格照，完成挑戰還能抽GAMA BEER與多項限量好禮！
AI虛擬偶像為你解籤、對症下「酒」！國際金獎 GAMA BEER x 聯名特調 大玩跨界創意
派對怎能少了酒精助陣？榮獲國際金獎的GAMA BEER也加入GAMA 30 NIGHT OUT行列，以柑橘、葡萄柚與熱帶水果香氣，完美詮釋橘子「挑戰無橘限」的精神。橘子更攜手BLAH BLAH Bar推出限定聯名特調「GAMA無橘限」，並公開四款以GAMA BEER為基底、融合BLAH BLAH Bar熱門酒款的自由酒譜，象徵橘子從遊戲延伸至娛樂、生活領域的破框創新力。現場酒卡儲值滿500元，並掃碼QR Code挑戰AR濾鏡遊戲，即可搶先收藏GAMA BEER，親手調出專屬風味。每週五，橘子集團AI虛擬偶像「宮廟少女」宮祈緣更將限時駐點，以犀利直白的風格為粉絲解籤、指點迷津，並開示當晚的「命定酒款」，打造專屬夜貓族的科技系酒吧體驗！
J.Sheon 現場試飲「GAMA 無橘限」特調，也與宮祈緣玩起解籤互動。小緣一開口就直言不諱，抽出「刺激的一局」籤詩，並推薦以威士忌為基底的「心臟爆橘R！」命定酒款，意外命中 J.Sheon 的酒吧最愛。小緣精準又搞笑的解籤讓現場笑聲不斷，J.Sheon 也忍不住直呼：「太準了吧，我現在真的最需要這一杯！」
橘式派對不停歇！品牌之夜音樂人、舞團、Live Podcast、DJ輪番登場 打造最潮夜生活
「GAMA 30 Night Out」將信義夜晚化作橘式創意舞台，於11/22、11/27、11/29舉辦品牌之夜，透過不同主題帶領粉絲穿越時空、盡情狂歡：
11/22 Y2K 復古金曲時光機：跟著音樂新勢力Jocelyn9.4.0、wannasleep、阿橘Ahh G以及台灣K-pop Cover新生代舞團Zoom In，一起重溫千禧年的金曲能量與復古舞步。
11/27 ACG 熱血狂歡派對：由馬克信箱開場，帶大家回顧學生時代的熱血遊戲記憶；接著由動漫推廣教主許君君熱唱經典神曲，搭配派對DJ醬哺少年連播動漫金曲，引爆二次元狂潮！
11/29 聽團仔最愛野台開唱：將音樂祭搬進信義區，由冰球樂團、Who Cares胡凱兒與粗大Band聯手，以復古科技元素與搖滾現場打造專屬聽團仔的懷舊派對之夜。
「GAMA Night Out」不只是派對，更是橘子集團30年來跨越時代、融合創意與娛樂的縮影。未來，橘子將持續以「不只遊戲，這橘有戲」的精神，串聯數位遊戲、橘子原創、生活風格、AI創新、企業服務、新聞媒體等多元泛娛樂體驗，讓每位粉絲都能盡情玩出屬於自己的橘式狂熱！
【GAMA 30 NIGHT OUT 今晚來一橘BLAH !】活動資訊
活動日期：2025年11月21日（五）至11月30日（日）
星期日~星期四 15:00-22:00
星期五~星期六 14:00-23:00
活動地點：BLAH BLAH Bar (台北市信義區松高路12號A8-B1)
－
以上內容為廠商提供資料原文
