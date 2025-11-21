橘子30週年狂歡夜！首度潮夜派對時間曝光 微醺玩翻信義區

財經中心／王文承報導

橘子集團首度將品牌玩心推入夜生活，結合科技、調酒、互動娛樂，打造微醺潮夜體驗。（圖／橘子集團提供）

橘子集團（6180）迎來創立 30 週年，以「不只遊戲，這橘有戲」為主題，首度將品牌玩心推入夜生活，推出跨界內容展演 「GAMA 30 NIGHT OUT 今晚來一橘 BLAH！」。結合科技、調酒、互動娛樂，打造微醺潮夜體驗。活動由橘子自家金獎 GAMA BEER 與 BLAH BLAH Bar 聯手，邀大眾以輕鬆方式感受橘子三十年的創意與狂熱。

橘子首度潮夜派對登場 微醺玩翻信義區



展區融合 Y2K 拍貼、AI 虛擬偶像占卜、跨螢幕沉浸式影像等互動體驗；每週也邀請 Jocelyn9.4.0、冰球樂團、馬克信箱等人氣創作者輪番登場，呈現最符合夜貓族的潮玩夜生活。開幕夜由 J.Sheon 化身「派對玩家」率先體驗，並分享跨界創作與遊戲靈感，展現橘子品牌永不設限的挑戰基因。

廣告 廣告

橘子將 30 年的創意能量轉化為多項潮流互動，包括「橘子時光影像特區」、「小橘人派對牆」與 AR 濾鏡遊戲「任務啟動，立刻挑一橘！」。GAMA BEER 也推出限定特調 「GAMA 無橘限」，搭配 BLAH BLAH Bar 四款自由酒譜，象徵橘子從遊戲拓展至生活娛樂的跨界創新。每週五，AI 虛擬偶像「宮祈緣」現身駐點，以搞笑犀利的解籤玩法吸引全場焦點。

「GAMA 30 NIGHT OUT」連續三場推出 Y2K 復古金曲、ACG 熱血狂歡、野台搖滾三大主題夜，打造跨世代都能共鳴的派對體驗。橘子強調，未來將持續以「不只遊戲，這橘有戲」精神，串聯遊戲、原創、生活風格、AI 與娛樂體驗，讓每位粉絲都能在橘式宇宙中找到屬於自己的狂熱與舞台。

【GAMA 30 NIGHT OUT 今晚來一橘 BLAH !】活動資訊

活動日期：2025年11月21日（五）至11月30日（日）

星期日~星期四 15:00-22:00

星期五~星期六 14:00-23:00

活動地點：BLAH BLAH Bar （台北市信義區松高路12號A8-B1）

更多三立新聞網報導

台積電退休老將竊密投敵營 英特爾回應了！

外送員更賺了？專法草案出爐 最低報酬、保險全面升級

鑰匙都還沒握熱！他剛交屋遭房仲電話轟炸「有人想看房」 內行人揭真相

看86年徵才廣告！她好奇32K工作誰在做？一票人苦笑：開這1網站就秒懂

