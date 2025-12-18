橘子4大優點報你知 這個時間點吃減肥效果好

現值柑橘產季，飯後一小時吃橘子更有助避免脂肪堆積。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕現值柑橘產季，世界健身World Gym表示，根據「日本旭川醫科大學教授太田嗣人醫師」指出，實驗讓小鼠嗅聞橘子皮，發現小鼠的交感神經被活化、體溫上升，也抑制食慾，體內燃脂效率變高，可能是因為橘子皮的成分檸檬烯(檸檬精油)，有促進燃脂的功效，聞一聞橘子皮香味，還能讓人感到放鬆、紓解壓力，橘子的好處可不少。

World Gym 建議，飯後一小時吃橘子更有助避免脂肪堆積，因此時，胃部已稍微排空，不會受到酸性刺激，纖維也能更有效吸附油脂、提高飽足感，橘子有4個優點：

1.幫助消化：橘子富含水溶性與不溶性膳食纖維，能促進腸胃蠕動，改善高脂飲食後的油膩負擔。尤其冬季火鍋、燒烤攝取量增加，容易出現脹氣、便秘或消化停滯的感覺，飯後適量吃橘子，可以溫和支持腸胃功能，水果吃得太多仍會累積糖分，每日攝取不超過2顆橘子為佳。

2. 增強免疫系統：橘子含有豐富的維生素C，幫助維持免疫健康；此外，柑橘類特有的植化素，如：橙皮苷、橘皮苷，能改善血管彈性、調節血脂與減少發炎反應相關，對心血管健康具有正面作用。

3. 低熱量：橘子每100公克僅有44大卡，卻能提供豐富的膳食纖維、維生素與水分，提高飽足感，有助降低整體熱量攝取。

4. 果皮香氣有助放鬆：柑橘類果皮香氣有助於降低緊繃、焦慮與壓力感，使身心更容易回到穩定的節奏。當身體進入放鬆狀態時，食慾也較不容易在壓力下失控。

