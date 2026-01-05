「橘子VS柳橙」哪個比較好？營養師給出意外答案 這1種血糖要小心

常春月刊

微微酸、微微甜，柑橘類水果向來是蔬果區最討喜的選擇之一。再加上外皮天然保護，只要往包包一放，就能隨時帶著走，成為毫不費力又健康的點心。但在營養界長久以來的討論中，「柳橙和橘子，哪一種對健康更好？」一直是常見問題。這兩種色澤亮眼的水果有許多相似之處，但其實仍存在一些細微差異。

 

橘子vs.柳橙 營養成分比較

 

從營養角度來看，橘子與柳橙其實相當接近。

橘子的營養

依美國農業部（USDA）資料顯示：

•熱量：47 大卡

•蛋白質：1 公克

•脂肪：0 公克

•碳水化合物：12 公克

•膳食纖維：約 1.58 公克

柳橙的營養

根據 USDA：

•熱量：73 大卡

•蛋白質：1 公克

•脂肪：0 公克

•碳水化合物：15 公克

•膳食纖維：2.8 公克

 

 

橘子的好處？

 

橘子是維生素C與鉀的良好來源，非常適合納入日常飲食，有助於免疫功能與電解質平衡。營養師Pelitera表示，根據USDA，一顆橘子約含24毫克維生素C（女性每日建議攝取量為65毫克，男性為90毫克）。維生素C在體內扮演多重角色，包括強化免疫系統、支持肌肉生長、促進膠原蛋白生成；鉀則有助於維持腎臟、神經與心血管系統的正常運作。Pelitera補充，橘子同時含有維生素 A、B 群、銅與鈣。

營養師Bakovic也指出，橘子是良好的膳食纖維來源，有助於腸道健康與消化。此外，橘子富含抗氧化物，具有抗發炎特性，對降低慢性疾病風險有益。

研究刊登於《Foods》期刊中指出，橘子皮其實含有最多促進健康的植化素，這些成分在東方醫學中常被萃取製成草本酊劑或保健品。若想攝取這些好處，可在徹底清洗後，將橘子皮屑加入優格、燕麥或果昔中。

▲橘子的注意事項

大多數人食用橘子並不會造成問題。Bakovic提醒，需嚴格控制血糖的糖尿病患者，仍應留意橘子中的天然糖分及其可能對血糖的影響。一顆橘子約含9公克糖分，雖然體積不大，仍值得注意。

 

 

柳橙的好處？

 

每顆柳橙大約提供 3 公克膳食纖維，並含有一整天所需的維生素 C。Pelitera表示，也就是說，單顆柳橙提供的維生素C含量，甚至高於一顆橘子。

Bakovic補充，柳橙的膳食纖維不僅能促進消化，還可能有助於降低膽固醇，進而支持心血管健康。此外，柳橙與柳橙汁中的抗氧化物，已被研究證實可改善多項心血管疾病的風險因子；柳橙皮中的成分，對心臟健康也可能有額外益處。

Pelitera也指出，柳橙同樣富含銅、鉀、鈣與鎂，是能透過食物補充水分與礦物質的好選擇。加上方便攜帶、價格親民、在多數超市都能輕易買到，是相當實用的健康點心。

▲柳橙的注意事項

對大多數人來說，吃柳橙幾乎沒有缺點，但Bakovic提醒，胃食道逆流或胃酸逆流患者可能需要避免食用。她說明，柑橘類水果可能加重這類症狀。根據約翰霍普金斯醫學中心資料，柑橘類食物，特別是晚上食用時，可能誘發胃灼熱或胃酸逆流；相較之下，橘子體積較小，出現同樣情況的機率可能較低。

 

 

橘子vs.柳橙 哪個比較有助於體重管理？

 

Pelitera 表示，兩者最大的差異其實在「大小」；大約兩顆橘子等於一顆柳橙。對某些成人或孩童來說，橘子因為體積較小、皮也較好剝，可能更容易食用；也有人偏好柳橙，因為汁液較多。營養價值其實非常接近，選擇自己最容易、最願意吃的方式，才是最好的做法。

不論你的健康目標是什麼，橘子與柳橙都是健康飲食中很好的選擇。Bakovic 總結，橘子與柳橙都富含營養，對大多數人來說，食用後能正向促進整體健康與慢性病預防。我非常推薦兩種水果都安心享用，不必猶豫！

 

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

