「橘子VS柳橙」哪個比較好？營養師給出意外答案 這1種血糖要小心
微微酸、微微甜，柑橘類水果向來是蔬果區最討喜的選擇之一。再加上外皮天然保護，只要往包包一放，就能隨時帶著走，成為毫不費力又健康的點心。但在營養界長久以來的討論中，「柳橙和橘子，哪一種對健康更好？」一直是常見問題。這兩種色澤亮眼的水果有許多相似之處，但其實仍存在一些細微差異。
橘子vs.柳橙 營養成分比較
從營養角度來看，橘子與柳橙其實相當接近。
橘子的營養
依美國農業部（USDA）資料顯示：
•熱量：47 大卡
•蛋白質：1 公克
•脂肪：0 公克
•碳水化合物：12 公克
•膳食纖維：約 1.58 公克
柳橙的營養
根據 USDA：
•熱量：73 大卡
•蛋白質：1 公克
•脂肪：0 公克
•碳水化合物：15 公克
•膳食纖維：2.8 公克
橘子的好處？
橘子是維生素C與鉀的良好來源，非常適合納入日常飲食，有助於免疫功能與電解質平衡。營養師Pelitera表示，根據USDA，一顆橘子約含24毫克維生素C（女性每日建議攝取量為65毫克，男性為90毫克）。維生素C在體內扮演多重角色，包括強化免疫系統、支持肌肉生長、促進膠原蛋白生成；鉀則有助於維持腎臟、神經與心血管系統的正常運作。Pelitera補充，橘子同時含有維生素 A、B 群、銅與鈣。
營養師Bakovic也指出，橘子是良好的膳食纖維來源，有助於腸道健康與消化。此外，橘子富含抗氧化物，具有抗發炎特性，對降低慢性疾病風險有益。
研究刊登於《Foods》期刊中指出，橘子皮其實含有最多促進健康的植化素，這些成分在東方醫學中常被萃取製成草本酊劑或保健品。若想攝取這些好處，可在徹底清洗後，將橘子皮屑加入優格、燕麥或果昔中。
▲橘子的注意事項
大多數人食用橘子並不會造成問題。Bakovic提醒，需嚴格控制血糖的糖尿病患者，仍應留意橘子中的天然糖分及其可能對血糖的影響。一顆橘子約含9公克糖分，雖然體積不大，仍值得注意。
柳橙的好處？
每顆柳橙大約提供 3 公克膳食纖維，並含有一整天所需的維生素 C。Pelitera表示，也就是說，單顆柳橙提供的維生素C含量，甚至高於一顆橘子。
Bakovic補充，柳橙的膳食纖維不僅能促進消化，還可能有助於降低膽固醇，進而支持心血管健康。此外，柳橙與柳橙汁中的抗氧化物，已被研究證實可改善多項心血管疾病的風險因子；柳橙皮中的成分，對心臟健康也可能有額外益處。
Pelitera也指出，柳橙同樣富含銅、鉀、鈣與鎂，是能透過食物補充水分與礦物質的好選擇。加上方便攜帶、價格親民、在多數超市都能輕易買到，是相當實用的健康點心。
▲柳橙的注意事項
對大多數人來說，吃柳橙幾乎沒有缺點，但Bakovic提醒，胃食道逆流或胃酸逆流患者可能需要避免食用。她說明，柑橘類水果可能加重這類症狀。根據約翰霍普金斯醫學中心資料，柑橘類食物，特別是晚上食用時，可能誘發胃灼熱或胃酸逆流；相較之下，橘子體積較小，出現同樣情況的機率可能較低。
橘子vs.柳橙 哪個比較有助於體重管理？
Pelitera 表示，兩者最大的差異其實在「大小」；大約兩顆橘子等於一顆柳橙。對某些成人或孩童來說，橘子因為體積較小、皮也較好剝，可能更容易食用；也有人偏好柳橙，因為汁液較多。營養價值其實非常接近，選擇自己最容易、最願意吃的方式，才是最好的做法。
不論你的健康目標是什麼，橘子與柳橙都是健康飲食中很好的選擇。Bakovic 總結，橘子與柳橙都富含營養，對大多數人來說，食用後能正向促進整體健康與慢性病預防。我非常推薦兩種水果都安心享用，不必猶豫！
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·橘子表面白白的是發霉？還能吃嗎？專家解答 1圖看保存訣竅：保鮮膜包放更久
·茂谷柑皮薄多汁，專家圖解「3剝法」果汁不亂滴！ 加碼教你橘子皮變清潔劑
其他人也在看
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 253
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 63
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 11
WBC／委內瑞拉參戰經典賽有變數？總教練發聲了
WBC／委內瑞拉參戰經典賽有變數？總教練發聲了EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 10
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 416
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 1 天前 ・ 28
還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而馬杜洛被抓後，仍有台灣人在幫他說話，政治工作者周軒就提到，委內瑞拉此前才剛批評美國對台軍售。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 73
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 79
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 5
詹惟中逆轉糖尿病前期、減肥7公斤靠2招！研究證實：能穩血糖、血脂
命理專家詹惟中日前上節目自曝去年健檢發現糖化血色素高達6.3，空腹血糖也飆破131，邁入糖尿病前期，所幸後來靠著2招成功改善，還減肥7公斤。 詹惟中運動、戒精緻澱粉改善糖尿病前期 詹惟中說，發健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 2
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 188
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 176
馬杜洛去年嗆川普「來抓我啊懦夫」 白宮PO片：你現在該懂了
即時中心／徐子為、魏熙芸報導美國總統川普在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，並將兩人遣送美國接受審判。不僅馬杜洛被押解抵紐約被上銬畫面曝光，白宮以及川普稍早也釋出一段影片，是馬杜洛在去年8月對美國叫囂「有種來抓他」的談話，如今卻一語成讖。民視 ・ 13 小時前 ・ 76
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
停在停車格竟被罰？車主慘吞1200元罰單「1原因」全傻眼 停管處回應了
不少車主以為車子停進路邊停車格就沒問題，沒想到一個小細節就可能讓荷包失血。一名車主近日將車停在台北市信義區的路邊停車格，事後卻收到警方罰單，違規原因竟是「停車方式不依規定」，讓他忍不住苦笑：「看來我的駕照是用雞腿換的。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 176
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 9
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
最新預測震撼彈不藏了！高盛點名鴻海、緯穎「5檔」可續抱 這ODM大廠該脫手了？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導高盛證券最新針對台灣ODM與品牌廠未來三個月表現提出觀察，認為即使產業步入傳統淡季、季節性需求轉弱，但AI基礎建設投資持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12