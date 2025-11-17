橘焱胡同完成換股整合、導入三大營運模型
【記者柯安聰台北報導】橘焱胡同（2761）17日宣布，集團於11月取得金管會核准函，正式完成母子公司換股，確立未來以「中平價連鎖」為核心的發展路徑。換股完成後，治理架構整合到位，集團將以品牌鏈化、規模擴張與標準化能力為主要推動方向，橘焱胡同表示，下一個10年，將以「職人精神做靈魂、連鎖規模做引擎」重新定義餐飲集團的成長速度。目前集團擁有15個品牌、59家門市。
董事長吳念忠表示，面對餐飲市場缺工、成本上升與消費敏感度提高等挑戰，集團在今年啟動體質調整後，轉型成果已逐步顯現。其中，「開丼、Pepper Lunch、四代目菊川」三大中平價品牌成長動能強勁，2025年營收較去年同期成長逾20%，成為集團最具規模化潛力與展店速度的事業群。
展望2026年，橘焱胡同規劃新增逾10家門市，由開丼、Pepper Lunch與四代目菊川作為主要展店動能。值得注意的是，開丼和胡椒廚房未來將跳脫既有美食街定位、升級為百貨商場主題餐廳店型，以更高坪效、更完整品牌場景與強化體驗，提升單店獲利與品牌影響。
橘焱胡同指出，「燒肉職人精神」仍是集團最核心的品牌靈魂，但在市場環境快速變化下，集團將從以「單店職人」為核心，進化為「跨品牌人才綜效 × 系統化能力」的組織模式。透過跨品牌支援、區域管理架構、標準化流程等方式提升複製力，支持中平價品牌快速展店，創造獲利規模。
此外，主力品牌胡同燒肉也將於2026年正式啟動品牌改造計畫，在傳承品牌精神的前提下，重新優化產品線與營運模式，以提升體驗並強化永續競爭力。（自立電子報2025/11/17）
