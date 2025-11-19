橘白貓慘變黑炭貓！小貓誤觸「電磁爐」引火勢所幸無大礙

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

美國一名網友近日在社群平台分享鄰居家發生的意外事件，一隻原本為橘白色的小貓因誤觸電磁爐，引發了小範圍火勢，不僅讓牠被燻得全身漆黑，屋內也差點遭到大火吞噬，所幸消防人員及時趕到成功控制情況，才未造成更嚴重傷害。

該名網友表示，事故發生當天鄰居家中並無成人在場，小貓在室內自由活動時，不慎踩到電磁爐的控制區域，導致設備自動啟動，由於爐面附近擺滿雜物，使得火勢迅速蔓延，小貓也因躲避不及，被濃煙與火苗波及，整隻貓從原本的橘白花色，瞬間成為「黑貓版本」。

事後小貓仍然處於驚魂未定的狀態，完全不知道自己做錯了什麼

(示意圖/Unsplash)

鄰居發現火警後立即報警，消防隊也迅速到場撲滅火勢，將災害規模降至最小，而小貓雖然受到驚嚇，全身也被燒得焦黑，幸好並無生命危險，但牠仍然處於驚魂未定的狀態，完全不知道自己做錯了什麼，只是像平常一樣正常走路，家中的電磁驢就突然地莫名著火。

事件曝光後，小貓的遭遇與反應讓許多網友感到心酸又無奈，不少人在留言區底下紛紛替牠叫屈「不是貓貓的錯」、「牠一定嚇壞了」、「小貓是無辜的」，同時也有飼主提醒民眾務必重視居家安全，應加裝電磁爐童鎖、保持爐面清潔並在外出前關閉不必要電源，以避免類似的意外再度發生。