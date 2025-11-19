橘白貓慘變黑炭貓！小貓誤觸「電磁爐」引火勢所幸無大礙
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導
美國一名網友近日在社群平台分享鄰居家發生的意外事件，一隻原本為橘白色的小貓因誤觸電磁爐，引發了小範圍火勢，不僅讓牠被燻得全身漆黑，屋內也差點遭到大火吞噬，所幸消防人員及時趕到成功控制情況，才未造成更嚴重傷害。
該名網友表示，事故發生當天鄰居家中並無成人在場，小貓在室內自由活動時，不慎踩到電磁爐的控制區域，導致設備自動啟動，由於爐面附近擺滿雜物，使得火勢迅速蔓延，小貓也因躲避不及，被濃煙與火苗波及，整隻貓從原本的橘白花色，瞬間成為「黑貓版本」。
鄰居發現火警後立即報警，消防隊也迅速到場撲滅火勢，將災害規模降至最小，而小貓雖然受到驚嚇，全身也被燒得焦黑，幸好並無生命危險，但牠仍然處於驚魂未定的狀態，完全不知道自己做錯了什麼，只是像平常一樣正常走路，家中的電磁驢就突然地莫名著火。
事件曝光後，小貓的遭遇與反應讓許多網友感到心酸又無奈，不少人在留言區底下紛紛替牠叫屈「不是貓貓的錯」、「牠一定嚇壞了」、「小貓是無辜的」，同時也有飼主提醒民眾務必重視居家安全，應加裝電磁爐童鎖、保持爐面清潔並在外出前關閉不必要電源，以避免類似的意外再度發生。
其他人也在看
上班途中遇劫! 貨車撞直行雙載機車 受困車底1人亡
中部中心/王俞斐、林韋志、張家維 台中南投報導台中北屯區18日上午6點多，發生死亡車禍，右轉物流車和直行雙載機車騎士，發生碰撞，機車兩人雙雙受困車底，其中騎士被救出時頭部變形明顯死亡；另外在南投則是有婦人被闖紅燈砂石車撞上，幸好婦人命大，沒有被捲到車底，熱心民眾合力抬機車。上班途中遇劫!貨車撞直行雙載機車 機車騎士身亡(圖/民眾提供)驚悚畫面曝光！白色物流車，路口迴轉後，準備右轉進入巷內送貨，卻和同向直行機車發生碰撞，機車兩人，連人帶車被捲入車底。消防人員，使用破壞器材，救出受困車底的兩人，其中一人，頭部變形，已經明顯死亡沒有送醫，另一名女乘客，全身多處擦挫傷，臉上血跡斑斑，救護人員，替他進行急救處置，送往醫院救治。機車雙載兩人是同事關係正要前往上班 途中遭遇死劫造成一死一傷(圖/民視覺新聞)死亡車禍，發生在18日早上六點多，台中市北屯區松竹路一段，據了解機車雙載兩人，是同事關係，當時正要前往上班，沒想到途中遭遇死劫，34歲古姓女騎士，傷重不治，釀成一死一傷悲劇。南投婦人綠燈起步被闖紅燈的砂石車撞上 幸好婦人命大沒有被捲入車底(圖/民眾提供)在南投，同樣也有驚險瞬間，待轉區的婦人，綠燈起步，被闖紅燈的砂石車，猛力撞上，幸好婦人命大，沒有被捲入車底，但她被機車重壓在地，三位熱心民眾，趕緊上前替他解圍。事發在南投草屯鎮草溪路，73歲婦人，一度意識模糊，無法正常應對，幸好送醫後沒有生命危險，只是驚險瞬間，真的讓人捏把冷汗，警方也將對肇事駕駛開罰。原文出處：上班途中遇劫！貨車撞直行雙載機車 受困車底1人亡 更多民視新聞報導拖板車10噸鋼捲滑落 撞破港務分公司圍牆離奇! 撞死86歲老翁 34歲男自行就醫3小時後不治芬普尼毒蛋燒不停! 彰檢搜蛋行帶回負責人 訊後20萬交保民視影音 ・ 23 小時前
影/日大分暗夜惡火！多達170戶慘遭祝融 自衛隊出動支援
日本九州大分縣當地時間18日晚間爆發一場大規模火災，火勢直至19日上午仍在持續延燒，已造成大分市至少170戶住宅受損，迫使百餘人緊急疏散。日本消防災害管理廳表示，一名70多歲老翁目前下落不明，當局正全力搶救並尋找失聯者。中天新聞網 ・ 57 分鐘前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
胡瓜《大集合》坐氣球襲胸籃籃遭炎上！民視：會剪掉不播出
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位昨發聲明道歉，如今民視副總許念台也回應：「這段遊戲單元會做修剪，不會有類似襲胸的畫面播出。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 19 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 4 小時前
傳曹錦輝、林益全將「西進」？陳義信：能理解，但務必三思
近日傳出包含前大聯盟投手曹錦輝及「神全」林益全皆有意「西進」加入中國城市棒球聯賽(CPB)，對此，昔緯來體育台 ・ 18 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 4 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴清德民調出爐！郭正亮見這一點：很意外
[NOWnews今日新聞]台灣民意基金會今（18）日發布11月最新全國性民調，其中針對總統賴清德的總統聲望，調查結果顯示，有38%的民眾基贊同賴清德處理國家大事的方式，不過有50%不贊同；另外根據國民...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 19 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前