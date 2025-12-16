橘線O4聯開案捷運局全力推進 強化專案管理與工安檢視加速執行

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄捷運橘線 O4 站聯合開發案位於O4 站 2 號出口，為市府第一個捷運聯開與出入口共構的案件，規劃興建地下四層、地上二十三層之 A 級商辦大樓，捷運局今日會同專案管理及施工團隊在加強捷運周邊施工安全保護措施後出土，全速朝完工期程邁進。

捷運局表示，捷運O4聯開案因鄰近愛河，地下水位較高，且地質條件為較疏鬆之砂土，業者考量地質與地下水文之整體情形，在安全第一的前提之下，於自強路及中正路側除了標準連續壁之外，更額外增設CCP止水樁、二重管及雙環塞等止水工法，以增進大樓建築地下結構安全與穩定。整體施工期較長，但卻是確保地下開挖施工整體安全的重要關鍵；在捷運局、專案管理單位與業者努力下，於今日(12/16）持續主體工程出土施工。

廣告 廣告

為確保各項工安措施，捷運局也於今(12/16）日會同專管單位與業者之施工團隊現場勘查，就施工面止水改善成效、安全圍籬、支撐預力情形、周邊人行動線等進行全面檢視，以確保基地安全無虞，並請業者在工區施工動線許可下，評估加派機具趕工之可行性，捷運局也指示專管單位，應每日派員現場工程督導，將工安落實到每一個層面。

高雄捷運自陳市長上任以來，全力推動「四線齊發」重大軌道建設，並以捷運路網為城市發展骨幹，全面導入以大眾運輸導向發展TOD的城市策略，在行政院金管會宣布推動「亞洲資產管理中心」政策之際，預期將吸引銀行、壽險、投信投顧等金融相關產業加速南向布局，高雄市中心對高品質商辦空間的需求亦隨之攀升。其中高雄捷運橘線 O4 站聯合開發案，作為高雄市政府與民間攜手推動的首件捷運聯合開發案，規劃興建地下四層、地上二十三層之 A 級商辦大樓，正可成為高端金融服務、專業辦公及相關產業進駐的重要據點。

捷運局表示，未來將持續強化施工管理與工安查核機制，兼顧工程品質與進度控管，確保捷運聯合開發案在安全無虞的前提下，如期、如質完成。（圖／記者王雯玲翻攝）