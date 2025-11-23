橘色力量點亮台中！蘭馨1125全台連線啟動 呼籲全民站出來拒暴力

【警政時報 江雁武/台中報導】國際蘭馨交流協會中華民國總會將於114年11月25日，響應「國際終止婦女受暴日」（IDEVAW），首度串聯全臺45分會、橫跨13大區域，同步發起反家庭暴力、反性別暴力與反毒害倡議行動，並運用社群媒體的連線和直播，打造全臺最大規模的橘色關懷連線，讓愛心不分區域和國界，此次活動主題為「愛不沉默，串接橘色關懷守護網──1125反性別暴力全臺45分會13區連線行動啟動」。

蘭馨1125反暴力行動台中領航，跨世代、跨區域打造最強中部守護力量。(圖/記者澄石翻攝)

其中，中一・中二區本次於台中林皇宮集結台中市會、台中市愛教育會、台中縣會、臺中市臺中港會、台中市文心會、台中市美亞會等各大分會，以大型踩街活動展現中部地區推動反暴力倡議的行動力與凝聚力。活動邀請多位前總監蒞臨共襄盛舉，現場一片橘色海洋，象徵溫暖、希望與對受暴者的堅定支持。

國際蘭馨交流協會中華民國總會創會總監蔡鈴蘭表示，面對暴力不該沉默，關懷不能遲到。她呼籲以陪伴與行動接住每一個勇敢的靈魂。此次協會透過多元宣導與民眾接觸，希望暴力防治不再只是口號，而能成為生活中可辨識、可理解、願意挺身支持的切身議題。

國際蘭馨交流協會中華民國總會總監施秉慧表示，本次行動最大亮點是由高雄擔任主場，串連北中南東離島13區，以跨縣市、跨場域、跨年齡的全民參與，具體展現終止性別暴力議題的決心與行動力。

