橘色惡魔五連金、翡翠騎士摘銀！「2025台灣遠征」文總促日本最強東西軍首度共演

日本行進管樂年度最受矚目的全國大賽昨（23）日公布賽果，京都橘高校吹奏樂部勇奪金賞，東京農業大學第二高等學校吹奏樂部則獲銀賞肯定，為今年12月將迎來的兩校來台系列活動「2025台灣遠征」掀起話題熱潮。主辦單位文化總會預告，兩校將於12/19首次聯手共演，把參賽曲目搬上台北和平籃球館舞台，邀請大家一起用行動支持台日友情。





全日本行進管樂大賽（全日本マーチングコンテスト）自1988年開始舉辦至今，是日本吹奏樂部同學們一年一度最期待的盛事。而這次「第38回全日本行進管樂大賽」的獲獎，是橘高校吹奏樂部連續第五年奪得最高榮譽金賞，展現穩定且高水準的團隊實力；農大二高吹奏樂部也曾於2019到2023年間連續取得四次金賞，更是自比賽創辦以來，唯一保持全勤晉級全國賽事的隊伍，是名副其實的「超級模範生」。

文總表示，很榮幸邀請橘色惡魔與翡翠騎士再度來台演出，除了日前已公告完售的高雄衛武營音樂廳場次，兩校將於12/19登上台北和平籃球館，以超過250人的豪華編制，獻出日本行進管樂史上首次夢幻共演，同時邀請台灣的莊敬高職樂旗隊共襄盛舉，此外，橘色惡魔將重現今年全國大賽比賽曲目，翡翠騎士也將帶來即將在JMBA全國大賽比賽的曲目，讓台灣觀眾也能近距離感受國際頂尖水準的演出震撼，邀請大家一起到場見證熱血壯觀的行進管樂大共演，感受台日友誼的深厚連結。

