橘色惡魔來了！今晚合體「翡翠騎士」西門町踩街 準備5全新曲目

活力滿滿、笑容洋溢的「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部學生一下飛機，熱情揮手致意。(記者劉信德攝)

〔記者劉信德／桃園機場報導〕「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部再度來台，攜手有「翡翠騎士」東京農大二高吹奏樂部，今晚在西門町演出，以特有的青春活力帶來最熱血的音樂饗宴。

這批活力滿滿、笑容洋溢的高中生一下飛機，就熱情向前來接機的文化總會秘書長李厚慶等人揮手致意。學生代表透過翻譯說，為了這次台灣遠征活動，特別準備了5首全新曲目，邀請大家拭目以待。

也有學生代表指出，這次很榮幸可以跟農大共同演奏，這是第一次雙方配合，也希望在配合的過程中有新的體驗。

還有學生說，「最想品嘗台灣的珍珠奶茶」，她說，日本雖然也有珍珠奶茶，但仍想體驗台灣在地、正統的口味。過去曾來過台灣，對台灣的印象是演出時觀眾非常熱情，讓學生們深受感動，希望這次同樣能得到台灣人的鼓勵。

主辦活動的文化總會秘書長李厚慶說，這次邀請到日本最強東西軍，兩校都曾在台灣的國慶演出，這次能夠集合在一起在台灣演出，其實是非常難得的。希望透過這樣的活動，用音樂跟台灣學子們做交流。

活力滿滿的橘高校同學一下飛機姊馬不停蹄投入演出行程，今晚在年輕人聚集的西門町商圈踩街演出。「橘色惡魔 X 翡翠騎士 2025 台灣遠征」是日本兩所高校學生首度合作，以超過250人的編制在台灣共同演出，今晚再加上台灣的莊敬高職樂儀旗隊加入演出，2國、3校共3支隊伍組成的遊行隊伍齊聚，總計超過320名同學，用音樂節拍合奏出友好的台日情誼。

遊行於19:40自台北 in89 豪華影城出發，沿武昌街二段直行，右轉漢中街，抵達捷運西門站6號出口前的彩虹地景，最後前往中山堂廣場進行定點演出。

此外，12月19日將於和平籃球館舉辦「橘色惡魔 X 翡翠騎士 行進管樂大共演」，12月20日於屏東、12月21日於嘉義與高雄，也將接力帶來精彩演出，持續以音樂點燃台灣各地的熱情。

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部再度來台，今晚攜手「翡翠騎士」東京農大二高吹奏樂部在西門町演出。(記者劉信德攝)

文化總會秘書長李厚慶(右二)到機場接機，歡迎橘高校同學到訪。(記者劉信德攝)

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部再度來台。(記者劉信德攝)

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部再度來台。(記者劉信德攝)

