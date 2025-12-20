橘色惡魔屏東演出 青春活力牽起場內外台日交流

（中央社記者黃郁菁屏東縣20日電）有「橘色惡魔」之稱的京都橘高校吹奏樂部今天首度屏東演出，不僅與在地3校同台交流，也讓慕名而來的台日民眾在排隊時結識新朋友，以青春活力牽起台日交流。

「2025 屏東交響．橘色狂潮」今天在位於潮州鎮的屏東國際滑輪溜冰場登場，以「橘色惡魔」享譽國際的京都橘高校吹奏樂部，受文化總會邀請首度到屏東，與南榮國中行進管樂團、屏東女子高級中學儀隊、美和科技大學熊鷹儀隊，呈現一場青春熱血跨國交流演出。活動下午1時30分進場，上午7時許即有民眾提早卡位。

屏東縣長周春米接受媒體聯訪表示，「青春就是無敵」，非常開心屏東迎來橘色惡魔表演，也讓屏東在地3校孩子與橘高校有很好的交流，往後縣府會持續精進，讓屏東孩子能與全世界孩子作更多文化與藝術交流。

活動首先由陣容龐大的南榮國中行進管樂團打頭陣，84名學生以「南榮慶典組曲」開場，整齊劃一舞步及堅強演奏實力，展現青春昂揚氣勢。屏女儀隊接續以剛柔交織槍法、精準高踏步，帶來充滿韻律與視覺張力演出，展現「紅色薔薇」魅力。

美和科大熊鷹儀隊由60名大學儲備軍官組成，以嚴謹隊形、俐落槍法與具有活力舞步，呈現出大學儀隊獨有的軍儀美學，演出節奏強烈、氣勢磅礴，讓觀眾充分感受青年世代勇氣與韌性。

最受矚目的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部壓軸登場，以經典橘色制服、俐落隊形與充滿感染力舞步，搭配強而有力吹奏技巧，帶來多首青春動感曲目，展現世界級行進樂團高水準演出，也讓在地學生留下深刻印象。

屏女儀隊隊長邱怡萱說，橘高校邊走邊吹奏，加上多元動作，讓她很震撼，期盼未來能有更多交流機會。

美和科大熊鷹儀隊第二代副隊長李毓鴻表示，橘高校演出充滿高中生青春活力、表演時笑容燦爛，且更具外放性質，是儀隊學習好機會。儀隊為這次活動練習很久，不怕苦、不怕難，只希望表演能完美收場，也希望未來有更多機會，與國外團體作完美連動。

橘高校魅力也吸引日本粉絲專程來台。來自埼玉縣的廣瀨先生說，橘高校學生表演可愛、舞步精采，只要有演出，即使在海外也會前往觀賞。此次在台停留5天，追隨橘高校在各地演出後順道旅行，海外演出也是一種深化台日民間友誼方式。

從屏東市與妻子、鄰居包車前來的觀眾馮振源說，平時常在網路平台觀看橘高校演出，看到消息慕名而來。今年83歲的他自大學時期學習日語至今，排隊時發現前方民眾是日本人，還主動以日語攀談，場內外台日交流十分熱絡。（編輯：黃世雅）1141220