橘色惡魔屏東20日演出 因應降雨預報改至潮州溜冰場

（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部台日交流，20日屏東演出，原在屏東縣立田徑場舉行，因天氣預報降雨機率偏高，改至潮州鎮屏東國際滑輪溜冰場辦理。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，天氣預報顯示，20日屏東降雨機率偏高，因此將備受期待的「橘色惡魔」台日交流演出，從屏東縣立田徑場，改至位在潮州鎮的屏東國際滑輪溜冰場辦理。

文化處表示，日本京都橘高校吹奏樂部20日當天，將與屏東女中、美和科技大學及南榮國中3校展開行進管樂交流，透過音樂與儀隊展演，促進校際互動，並牽起深厚台日友誼。

文化處說明，橘高校以精準完美演奏、充滿朝氣笑容，贏得台灣觀眾喜愛，每次演出總是掀起席捲全台「橘色旋風」，引發熱烈迴響；此次屏東唯一的1場演出，考量氣候因素，更改場地，活動內容與演出陣容仍依照原規劃，邀民眾共襄盛舉。

參與共演的屏東3校團員也抱著高度期待，準備大展身手迎接國際級團隊。屏東女子高級中學儀隊以槍法剛中帶柔、整齊劃一步姿著稱，「紅色薔薇」象徵無畏挑戰堅毅精神。

南榮國中是高屏地區唯一同時擁有室外行進樂團與室內管樂團的國中，行進管樂團（NZMB）多次在國際賽事中勇奪特優，更受邀赴海外演出；美和科技大學熊鷹儀隊由60名大學儲備軍官組成，以「熊鷹」象徵勇敢與韌性，將海軍陸戰隊槍法與活潑舞步結合，展現獨特軍儀美學。（編輯：陳仁華）1141216