橘色惡魔師生抵桃機 晚間西門町踩街演出

（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部今天搭機抵達桃機，學生們頻向接機人士揮手或比愛心手勢。文總說，日本最強東西軍一起於台灣演出非常難得，晚間會在西門町踩街演出。

「橘色惡魔」與「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部在中華文化總會促成下，12月首度在台灣合體演出，將以超過250人編制展開「2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春」系列活動，並走訪台北市、嘉義市、高雄市與屏東縣。

廣告 廣告

超過110名師生們下午3時4分抵達桃園國際機場，文總與相關單位持手拿牌接機，學生們看到熱情接機人士及媒體相當開心，頻朝鏡頭揮手或比愛心手勢，青春洋溢，一旁旅客都忍不住拿手機拍照。

學生代表透過翻譯接受媒體聯訪表示，為台灣活動準備5首新曲目，敬請大家期待。

另一名學生代表說：「最想要喝台灣的珍珠奶茶。」日本雖有珍奶，但想知道台灣正統味道。之前曾造訪台灣，印象是表演過程中台灣人民非常熱情，覺得很感動，希望這次也獲台灣人鼓勵。

有學生代表表示，很榮幸與「翡翠騎士」共同演奏，希望雙方首次配合過程中有些新想法或體驗。

文總秘書長李厚慶說，兩校2022年、2023年分別訪台參與國慶演出，很高興集合日本最強東西軍一起於台灣演出，非常難得，在日本都不一定可聚在一起，這當然是台灣與日本情誼促成合演。

他說，兩校共演後會分別到嘉義、屏東與高雄演出，希望與台灣學子們以音樂交流，這是文總希望能達到的最大目的；晚間會先在西門町踩街並在中山堂廣場演出，明天在台北和平籃球館共演，之後分別前往其他縣市交流演出。（編輯：李明宗）1141218