橘色惡魔抵台了！星宇航空「禮物大放送」 領取地點、時間一次看

記者蔣季容／台北報導

橘高校吹奏樂部抵台了。（圖／文化總會提供）

橘色惡魔抵台了！京都橘高校吹奏樂部（下稱橘高校吹奏樂部）與東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台系列活動「2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春」即將盛大展開，橘高校吹奏樂部今（18）日下午搭乘星宇航空抵達桃園機場，預計傍晚7時40分將與翡翠騎士、莊敬高職樂儀旗隊攜手演出。而星宇航空也特別準備應援手幅為遠道而來的好朋友加油打氣，晚上7點起在中山堂廣場免費發放給現場民眾。

橘高校吹奏樂部從日本起飛時，星宇航空特別透過機上廣播向學生們表達歡迎之意，空服員親切喊話「歡迎橘色惡魔搭乘星宇航空」，突如其來的驚喜讓機艙內瞬間充滿笑聲與驚呼聲；抵達桃園機場後，機組人員也準備星宇航空X SNOOPY聯名小禮物迎接橘色惡魔，學生們紛紛表示，這趟旅程從登機、飛行到落地，每一個細節都感受到被用心對待，「才剛抵達台灣，就已經深刻感受到滿滿的熱情與溫暖！」

機組人員準備星宇航空X SNOOPY聯名小禮物迎接橘色惡魔。（圖／文化總會提供）

橘色惡魔抵台後的第一個公開行程，將與翡翠騎士、莊敬高職樂儀旗隊，攜手展開3校共計超過320位同學的磅礴踩街演出，預計晚上7點40分自台北in89豪華影城出發，沿武昌街二段、漢中街行進，至捷運西門站6號出口前彩虹地景結束遊行。2年前曾經來台參與西門遊行的學生分享，「在晚上遊行的感覺很新鮮，能夠聽到現場觀眾熱烈的歡呼聲，真的很開心。」

橘色惡魔預計傍晚7時40分將與翡翠騎士、莊敬高職樂儀旗隊攜手演出。（圖／文化總會提供）

晚上8點半，橘色惡魔與翡翠騎士將於中山堂廣場進行定點演出，星宇航空也特別準備應援手幅為遠道而來的好朋友加油打氣，晚上7點起在中山堂廣場免費發放給現場民眾，數量有限，送完為止。

橘色惡魔與翡翠騎士來台系列活動「2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春」，由玉山銀行、玉山文教基金會與文化總會共同邀請，將於12月18日至21日在台北、嘉義市、高雄、屏東舉辦音樂演出與在地學子交流等活動，持續吹響台日友誼的青春旋律。

