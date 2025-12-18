橘色惡魔搭機抵臺 「2025台灣遠征」今晚磅礴登場

記者劉昕翊／綜合報導

京都橘高校吹奏樂部與東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來臺系列活動「2025台灣遠征－吹響友誼，舞動青春」於今（18）日起盛大展開；橘高校吹奏樂部下午已搭乘星宇航空抵達桃園機場，正式揭開此次臺灣遠征序幕。

橘高校吹奏樂部自日本起飛時，星宇航空特別透過機上廣播向學生們表達歡迎之意，空服員親切喊話「歡迎橘色惡魔搭乘星宇航空」，突如其來的驚喜讓機艙內瞬間充滿笑聲與驚呼聲；抵達桃園機場後，機組人員也貼心準備星宇航空X SNOOPY聯名小禮物迎接橘色惡魔，學生們表示，這趟旅程從登機、飛行到落地，每一個細節都感受到被用心對待，才剛抵達臺灣，就已經深刻感受到滿滿的熱情與溫暖。

文總指出，橘色惡魔抵臺後第1個公開行程，將與翡翠騎士、莊敬高職樂儀旗隊，攜手展開3校共計超過320位同學的磅礴踩街演出，預計於晚上7時40分自「台北in89豪華影城」出發，沿武昌街二段、漢中街行進，至捷運西門站6號出口前彩虹地景結束遊行；2年前曾來臺參與西門遊行的學生分享，在晚上遊行的感覺很新鮮，能夠聽到現場觀眾熱烈的歡呼聲，真的很開心。

另外，晚上8時30分，橘色惡魔與翡翠騎士更將於中山堂廣場進行定點演出，而星宇航空也特別準備應援手幅為遠道而來的好朋友加油打氣；應援手幅自晚上7時起在中山堂廣場免費發放給現場民眾，數量有限，送完為止。

橘色惡魔與翡翠騎士來臺系列活動「2025台灣遠征－吹響友誼，舞動青春」，由玉山銀行、玉山文教基金會與文化總會共同邀請，即日起至21日在臺北、嘉義市、高雄、屏東舉辦音樂演出與在地學子交流等活動，持續吹響臺日友誼的青春旋律。

