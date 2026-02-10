橘色惡魔校友樂團音樂會 票券即日起啟售

記者劉昕翊／綜合報導

文化總會日前公布，日本京都橘高校吹奏樂部近30位121期畢業學長姊們將於3月11日，在臺北表演藝術中心大劇院帶來「オレンジの絆－橘色友誼．台日有情 2026來台音樂會」；今（10）日特別在臉書提醒粉絲，票券即日起正式啟售，邀請粉絲一同用行動支持。

2022、2023年的橘色感動，真的回來了！橘高校吹奏樂部曾多次至臺灣演出，成功掀起一陣「橘色旋風」，而去年自學校畢業後，121期成員們以校友樂團身分再次聚首，在玉山銀行支持與文總協助下，以「橘色友誼 Alumni Band（校友樂團）」之名再次集結，不僅將與臺北市立建國高中樂旗聯隊跨國交流，更於3月11日舉辦「2026來台音樂會」，盼透過音樂，讓臺日友情歷久彌新。

「オレンジの絆－橘色友誼．台日有情 2026來台音樂會」將用音樂續寫臺日友情，重現當年的熱情與感動，票價分為1200、1000、900、800、600、500元等6種，即日起在OPENTIX兩廳院文化生活平台啟售；另文化總會提醒，此次活動適用文化幣折抵，僅限網路購買。邀請曾被席捲全臺橘色旋風深深打動的民眾共襄盛舉。

日本京都橘高校吹奏樂部近30位121期畢業學長姊們將於3月11日，在臺北表演藝術中心大劇院帶來「オレンジの絆－橘色友誼．台日有情 2026來台音樂會」。（文總提供）

「オレンジの絆－橘色友誼．台日有情 2026來台音樂會」票價分為6種，即日起在OPENTIX兩廳院文化生活平台啟售。（取自中華文化總會臉書）