橘色惡魔校友樂團 3月來臺舉辦音樂會

記者劉昕翊／綜合報導

適逢311東日本大地震15週年，同時是臺日友情相互扶持的重要里程碑，日本京都橘高校吹奏樂部近30位121期畢業學長姐，以「橘色友誼 Alumni Band（校友樂團）」之名再次集結，自發性籌劃於今年3月來臺演出，將與臺北市立建國高中樂旗聯隊跨國交流，並於3月11日舉辦「2026來台音樂會」，預計2月10日開始售票。

連續5年榮獲全日本行進管樂大賽金賞的橘高校吹奏樂部，2022年首次受邀來臺，成為史上第一個登上臺灣國慶大會的國外表演團體；翌年更在高雄夢時代、臺北西門町舉辦盛大的踩街遊行，並首度登上國家音樂廳舞臺舉辦單獨售票音樂會，成功在臺掀起一陣「橘色旋風」，而連續2年皆參與其中的，正是121期的成員。文總說明，此次來臺音樂會主題命名為「オレンジの絆—橘色友誼・台日有情」，意為「橘色羈絆、橘色的情誼」，紀念橘高校吹奏樂部每一次來臺灣，都一點一滴加深臺日友情。

去年自學校畢業後，121期成員們以校友樂團身分再次聚首，在玉山銀行支持與文總協助下，促成此次來臺，今年3月將與勇奪2025 WAMSB世界樂旗大賽冠軍的建中樂旗聯隊交流，以學長姐的身分分享經驗，傳遞對音樂的熱情。另恰逢311東日本大地震15週年，為感謝當年臺灣朋友向日本伸出援手，橘高校吹奏樂部121期校友樂團也特別選於3月11日舉辦「オレンジの絆—橘色友誼・台日有情 2026來台音樂會」，向一路上支持其的臺灣粉絲獻上最誠摯的感謝。

指揮鎌田ゆりな表示，她在退役後經常懷抱著期盼，這次能和熟悉的夥伴們再次前往最喜愛的臺灣演出，內心感到無比幸福；她強調，「臺灣之行是我一生難忘的回憶，雖然這次是26人的編制，但我們會展現出不輸給大編制的氣勢，為大家帶來明亮且能量滿滿的舞臺！橘高校吹奏樂部教練島奈央分享，回望這15年的歷程，她深深感受到日本與臺灣之間的友誼羈絆更加深厚與堅定，若能透過這次的演出，哪怕只是一點點，將這份感謝及對2國友誼長存的祝福傳達給大家，她將感到無比幸福。

「オレンジの絆—橘色友誼・台日有情 2026來台音樂會」3月11日晚間7時30分在臺北表演藝術中心大劇院演出，門票將於2月10日中午12時在OPENTIX兩廳院文化生活平台正式啟售，更多資訊請鎖定文化總會社群平台。

日本京都橘高校吹奏樂部近30位121期畢業學長姐，自發性籌劃於今年3月來臺演出，將與臺北市立建國高中樂旗聯隊跨國交流，並於3月11日舉辦「2026來台音樂會」。（文總提供）

連續5年榮獲全日本行進管樂大賽金賞的橘高校吹奏樂部，2022年首次受邀來臺，成為史上第一個登上臺灣國慶大會的國外表演團體。（本報資料照片）

連續5年榮獲全日本行進管樂大賽金賞的橘高校吹奏樂部，曾在高雄夢時代舉辦盛大的踩街遊行，成功在臺掀起一陣「橘色旋風」。（文總提供）