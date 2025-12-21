橘色惡魔登衛武營 同根生團長探班共演

記者黃朝琴／臺北報導

京都橘高校吹奏樂部「2025臺灣遠征」系列活動，今（21）日首次登衛武營音樂廳演出，讓南臺灣粉絲留下溫馨動人的美好回憶。文總表示，演出前排練，同根生團長、橘色惡魔粉絲楊智博也現身衛武營探班，和橘色惡魔圓夢現場共演一曲〈Swing Swing Swing〉，希望臺日之間的良善友誼，生生不息。

文總表示，2022年，京都橘高校吹奏樂部獲邀來臺，成為第一個在臺灣國慶日演出的國外表演團體，掀起「橘色旋風」，2023年12月，再度受民間單位聯合邀請來臺灣參與多場演出，更在臺灣舉辦首場單獨售票音樂會，留下珍貴的回憶。

在文化總會安排下，今年12月，京都橘高校吹奏樂部再度獲邀3度來臺，除18日西門快閃等多場熱血磅礴的戶外演出，20日在屏東國際滑輪溜冰場，攜手屏東女中儀隊、南榮國中行進管樂隊、美和科技大學熊鷹儀隊，共同帶來的跨校交流演出，今（21）天下午首次登上南臺灣第一座國家級表演藝術場館衛武營音樂廳，舉辦售票音樂會，打造臺日音樂與文化交流的國際盛事。

文總提到，去年「同根生」樂團出發巴黎文化奧運演出前，團長楊智博在社群發布自己以「笙」吹奏「橘色惡魔」經典曲目的影片，並寫下「好想和橘高校一起 Sing Sing Sing！」。這次趁著橘色惡魔「2025臺灣遠征」的難得機會，在文總協助下，楊智博來到衛武營當面獻上〈Sing Sing Sing〉向橘色惡魔致敬，更圓夢和偶像共演。

演出結束後，楊智博也開心分享，他一直嚮往加入行進管樂隊，可惜自己擅長吹奏、象徵東方聲響的「笙」沒有樂隊可以加入，這次很緊張也很開心，沒想到會有合作的一天。

京都橘高校吹奏樂部今（21）日登衛武營音樂廳，同根生團長楊智博探班，共演一曲〈Swing Swing Swing〉。（文總提供）